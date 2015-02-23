قطعی اینترنت بخش خصوصی در ورامین و قرچک/ تداوم نارضایتی کاربران

به گزارش خبرنگار مهر، همواره دولت ها برای گسترش خدمت رسانی و سرعت در انجام امور و تسهیل در فرایند کارها، مردم را به استفاده و یادگیری فضای مجازی دعوت کرده و برای این منظور برنامه ها و مشوق هایی را هم در نظر می گیرند.

اگرچه در کشورهای مختلف بسیاری از امور اداری و شخصی و بانکی به وسیله اینترنت و از طریق فضای مجازی انجام می پذیرد اما در کشورمان علیرغم گسترش استفاده از اینترنت و افزایش کاربران فضای مجازی هنوز زیرساخت های مطمئنی برای این منظور اندیشیده نشده است.

فقدان زیر ساخت های لازم در حوزه فضای مجازی

بسیاری از ادارات و ارگان های کشور اگرچه تلاش دارند زمینه گسترش فعالیت های مجازی برای تسهیل کار مراجعان را فراهم کنند اما عدم آموزش کافی و فقدان زیرساخت های لازم سبب شده است تا هنوز کارها به صورت حضوری و با همان شرائط چندین سال گذشته انجام گیرد.

شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک از جمله شهرستان هایی هستند که با جمعیتی بالغ بر هفتصد هزار نفر تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی را در استان تهران تشکیل داده و مردم هر روز تلاش دارند تا بسیاری از امور شخصی و بانکی خود را از این طریق انجام دهند.

شرکت هایی که در تأمین خدمات اینترنتی ناتوان هستند

اگرچه طی سال های گذشته شرکت های خدمات رسانی فضای مجازی در کنار شرکت مخابرات در تلاش هستند تا در عرصه رقابتی ایجاد شده تعداد کاربران بیشتری را در این حوزه وارد کنند اما قطعی مکرر اینترنت و عدم سرویس دهی مناسب برخی شرکت ها، گلایه مندی شهروندان را به همراه داشته است.

اگرچه در بهمن ماه امسال مردم شهرستان های جنوبشرق استان تهران قطعی اینترنت برای ساعت های طولانی را تجربه کرده و بسیاری از بانک ها، موسسات، نهادها و ادارات از ارائه خدمات به مردم عاجز ماندند، از صبح امروز نیز قطعی اینترنت، این منطقه را با مشکلات جدی مواجه ساخت.

توپی که به زمین مخابرات پاس داده می شود

مدیران شرکت های خدمت رسان اینترنتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که از طرف شرکت ها مشکلی وجود ندارد اظهار داشتند که قطعی اینترنت از سوی مخابرات است و باید از این سو مورد پیگیری قرار بگیرد.

از طرف دیگر مسئولان مخابرات نیز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشتند که آسیب به فیبر نوری و جریان اتصال دهنده به اینترنت سبب ایجاد مشکلات موجود شده است و مأموران مخابرات از ابتدای امر در تلاش هستند تا این مشکل را با استفاده از امکانات موجود برطرف سازند.

نارضایتی شهروندان از وضعیت اینترنت

در همین زمینه یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت همواره اعلام می کند که به سوی الکترونیکی شدن پیش می روند و می خواهند که فعالیت های عمومی و شخصی مردم از طریق فضای مجازی و با کم ترین هزینه و بالاترین سرعت انجام گیرد.

محمد رضا محمدی افزود: قطعی چند باره اینترنت در یک ماه اخیر و عدم سرعت مناسب اینترنت های ارائه شده از برخی شرکت ها سبب نارضایتی کابران شده و این امر باید از سوی مسئولان به صورت جدی پیگیری شود .

وی ادامه داد: برای گسترش فضای مجازی و تشکیل دولت الکترونیک ابتدا باید زیرساخت ها و امکانات لازم در این حوزه فراهم شود در غیر این صورت نمی توان به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرد.

احمد غیاثی رییس مخابرات شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر علت قطعی اینترنت در شهرستان ورامین را حفاری گاز عنوان کرد و اظهار داشت: به علت حفاری گاز قسمتی از فیبر نوری در محدود پلیس راه قرچک قطع شده است.

افزود: مأموران و مهندسان شرکت مخابرات در این مکان حضور داشته و برای حل مشکل در تلاش هستند اما با توجه به پارگی فیبر نوری، باید قسمتی از سیم ها تعویض شود.

وی ادامه داد: هم اکنون کاربرانی که از اینترنت بخش خصوصی استفاده می کنند با قطعی مواجه هستند و کاربرانی که از شرکت های دولتی نظیر مخابرات بهره می گیرند مشکلی ندارند.

گزارش:رضااصیلی مهابادی