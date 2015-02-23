بازیکنان ماهان در قم استرس دارند/ از دو تیم پیشنهاد دارم

علی رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تساوی پر گل تیم ماهان تندیس برابر مقاومت البرز در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال، با بیان مطالب فوق اظهار کرد: بازی بسیار زیبایی از سوی دو تیم برگزار شد. ما از دقیقه اول تمام کارهایی را که در تمرینات انجام می‌دادیم، مرور کردیم. متاسفانه هنوز در ضربات آخر یک مقدار مشکل داریم. البته دروازه بان مقاومت فوق العاده بود و 12 موقعیت صد درصد ما را گرفت.

وی افزود: بازی روز گذشته مثل بسکتبال بود. توپ مدام روی دروازه‌ها بود. ما حتی از حریف پیش افتادیم ولی متاسفانه گل خوردیم و بازی مساوی شد. به نظرم بازیکنان ماهان در مسابقات خانگی استرس دارند. بازیکنان ما دوستان زیادی دارند که وقتی به سالن می‌آیند، انتظارات زیادی از بازیکنان دارند. ما از نظر کار گروهی مشکلی نداریم ولی استرس مشکل ساز شده است.

سرمربی ماهان درباره انتقاد و ناراحتی بعضی از هواداران از روش بازی «پنج نفره» ماهان با وجود پیش بودن از حریف، تاکید کرد: تماشاگران که سر تمرین نیستند تا ببینند برنامه‌های ما چیست. ما برای تیم بازی میکنیم و هدفمان این است که نتیجه بگیریم. شاید بعضی از تماشاگران هم از روش‌های ما خوششان نیاید. ما که نمی‌توانیم رضایت همه را جلب کنیم. متاسفانه بعضی‌ها مغرضانه و بعضی‌ها هم از سر ناآگاهی مسائلی را پیش می‌کشند.

رعدی همچنین درباره ناراحتی علیرضا وفایی به خاطر زیاد بازی نکردن، تصریح کرد: وفایی بازیکن شناخته شده و توانمندی است. به خاطر فشارهایی که از بیرون به وفایی می‌آید، این اتفاقات می‌افتد. همانطور که گفتم بعضی از دوستانِ بازیکنان که به سالن می‌آیند، خواسته‌هایی دارند که می‌خواهند در تیم اعمال شود! این به بازیکنان فشار مضاعف می‌آورد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تمدید قراردادش با تیم ماهان برای فصل آینده، اظهار کرد: مسئولان باشگاه با من در اینباره صحبت کرده‌اند. من از دو تیم دیگر هم پیشنهاد دارم ولی مسئولان ماهان تمایل دارند آنجا بمانم. من هم گفتم اگر می‌خواهید در فوتسال قم موفق باشید باید آکادمی داشته باشید.

سرمربی تیم ماهان تصریح کرد: قم یک تیم لیگ برتری دارد و کلی بازیکن که استعدادهای بی نظیری هستند. این شهر نیاز به دو تیم دیگر در دسته اول دارد تا بتواند پشتوانه سازی کند. آن موقع ماهان راحت قهرمان خواهد شد. ضعف فوتسال قم در حال حاضر این است که به یک تیم وابسته است.

