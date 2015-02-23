۵۰۰ گرم شیشه در قزوین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا اکبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ماموران یگان امداد قزوین شب گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین ـ کرج به یک دستگاه سواری سمند مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: این ماموران در بازرسی از بدنه خودرو مقدار دو گرم شیشه و ۱۳ گرم شیره تریاک کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: در بازرسی دقیق از خودروی موردنظر، مقدار ۵۰۰ گرم ماده روانگردان شیشه و ۴۰۰ گرم ماده مخدر هروئین کشف و قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.

این مسئول ادامه داد: قاچاقچی مواد مخدر با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و تحویل داده شد.

کشف ۹ فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین، از اعتراف دو سارق کابل برق به ۹ فقره سرقت در این استان خبر داد.

علی‌حسین حسینی‌نژاد با اشاره به اعتراف دو سارق کابل برق به ۹ فقره سرقت در استان، اظهار کرد: دو سارق کابل برق که در بهمن‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند به صورت مجدد مورد بازجویی تخصصی مأموران پلیس آگاهی استان قزوین قرار گرفتند.

وی افزود: در این بازجویی تخصصی مأموران، سارقان به ۹ فقره سرقت کابل برق در سطح استان اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در پایان اضافه کرد: تحقیقات پلیس آگاهی استان قزوین همچنان در خصوص این پرونده ادامه دارد.