فعالیت جارچیان پایانه مسافر بری اردبیل متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان طرح ساماندهی حمل و نقل برون‌شهری اردبیل تصریح کرد: با هدف ایجاد امنیت روانی و جانی طرح ممنوعیت مسافرگیری از میادین شهر اردبیل در ماه های اخیر آغاز به کار کرده است.

وی افزود: اجرای طرح ممانعت و جلوگیری از مسافرگیری اتوبوس‌های بین شهری در میادین و خیابان‌های شهر اردبیل پروژه‌ای است که نه تنها تعطیل نمی‌شود بلکه اجرای آن به قوت خود باقی است.

فرماندار اردبیل با تاکید به آثار مفید و موثر این طرح اضافه کرد:‌ در نابسامانی مسافر گیری پراکنده مردم، رانندگان، شرکت‌های تعاونی و پایانه و مجموعه شهرداری و پلیس راه متضرر می‌شدند.

زنجانی تاکید کرد: علاوه بر این امنیت جانی و مالی مسافران نیز به خطر می‌افتاد که ما با اجرای این طرح سعی کردیم تا جلوی پیش‌روی برخی رانندگان متخلف را در مسافرگیری از هسته مرکزی شهر بگیریم.

وی با بیان اینکه‌ اگر این طرح اجرا نمی‌شد باید منتظر مسافرگیری از تازه‌میدان و دروازه‌مشگین هم بودیم ادامه داد: عده‌ای در این زمینه قصد داشتند از همدیگر سبقت بگیرند و با پایین آوردن قیمت بلیط اتوبوس در حقیقت مال خود را به حراج گذاشته بودند.

فرماندار اردبیل با تاکید به اینکه این معضل به زیان همه به ویژه مردم بود، تصریح کرد: به همین دلیل پلیس، شهرداری، حمل و نقل، پایانه‌ها و دیگر مجموعه‌ها پای کار آمدند تا با یک اجماع و به شکل متفق‌القول در حل مشکلات و معایب تلاش جدی انجام شود.

زنجانی در عین حال به ضرورت توقف فعالیت جارچیان در داخل ترمینال و پایانه مسافری تاکید کرد و گفت: در این زمینه نیز باید مسئولان مربوطه به ویژه عوامل انتظامی و پلیس ورود پیدا کرده و اجازه ندهند عده‌ای در داخل ترمینال برای خود بازار دلالی راه اندازند.

وی افزود: در آستانه عید نوروز شایسته است هم پایانه مسافری و هم وضعیت فروش بلیط و ارائه خدمات به مردم به شکل آراسته انجام شده و این کار با رعایت خدمات ایمن و ایده‌ال به انجام برسد.