برنامه كنترل ايدز بايد بر اساس آمار واقعي صورت گيرد

دكتر عيوض حيدرپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : آمارهاي ارائه شده در كشور در مورد تعداد مبتلايان به ايدز آمار صحيحي نيست چون بسياري از مبتلايان به علت هاي متفاوت براي تشخيص ابتلاي خود به اين بيماري به پزشك مراجعه نمي كنند.

وي با بيان اين كه بي بند و باري و رابطه غير معقول جنسي امروزه مهمترين عامل گسترش بيماري ايدز در كشور محسوب مي شود، گفت : در گذشته مهمترين علت ابتلاي افراد به بيماري ايدز در كشور آلوده بودن خون هاي وارداتي به كشور بود اما امروزه رفتارهاي پرخطر جنسي موجب گسترش اين بيماري در كشور مي شود، بنابراين آموزش ها در اين مورد بايد براي پيگشيري از رفتارهاي پرخطر افراد باشد.

وي اظهار داشت : آموزش هاي ارائه شده براي پيشگيري و كنترل بيماري ايدز در كشور بايد توسط رسانه هاي گروهي و به ويژه در مدارس مقاطع راهنمايي و دبيرستان و نيز دانشگاه ها به صورت علمي و آكادميك و متناسب با فضاي عمومي كشور صورت گيرد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: به طور حتم ارائه آموزش ها به صورت علمي و آگاه كردن جوانان كشور با خطرات ابتلا به بيماري ايدز موجب كاهش شدت حادثه و خطر مورد انتظار در آينده مي شود.

حيدر پور گفت : با توجه به آمارهاي غير واقعي ارائه شده در مورد مبتلايان به ايدز در كشور، برنامه هاي مربوط به پيشگيري و كنترل ايدز در كشور بايد بر اساس آمارهاي واقعي كه بسيار بيشتر از آمارهاي اعلام شده است صورت گيرد.