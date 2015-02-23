ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) آن گونه که باید معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی حضرت زینب (س) در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) با اشاره به مقاطع مختلف زندگی حضرت زینب (س) به معرفی ابعاد مختلف شخصیتی آن بانوی بزرگوار پرداخت.

وی از حضرت زینب به عنوان بانوی قهرمان کربلا یاد کرد و گفت: ابعاد وجودی حضرت زینب کبری(س) بسیار گسترده است و به دلیل بزرگی بعد حماسی ایشان ابعاد علمی و عرفانی آن حضرت مغفول مانده است.

حجت الاسلام خاتمی بیان کرد: در ۱۴۰۰ سال قبل معمولا تاریخ تولد افراد و حتی بزرگان را با همزمانی آن با وقایع بزرگ تاریخی بیان می شد و در جایی به طور دقیق ثبت نمی شد با این روز و ساعت تاریخ حضرت زینب (س) دقیقا ثبت شده و حتی رنگ قنداقه، چهره و مراسم نامگذاری کودک که گونه های سرخ داشت و به این دلیل زینب(سرخ گون) نامگذاری شد، به طور دقیق ذکر شده و این از شگفتی های تاریخ است.

وی افزود: تاریخ تمام مراحل زندگی آن بزرگوار را به طور دقیق ثبت کرده و گویی آن بزرگوار را تا کنار قبر پیغمبر(ص) تعقیب می کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: پس از گذشت بیش از هزار سال از واقعه کربلا دلیل اینکه فروغ عاشورا هرسال پرفروغ تر از سال قبل است به برکت نقش آفرینی حضرت زینب (س) است.

وی با اشاره به لزوم برگزاری جشنواره شکوه شکیبایی اظهار کرد: امید است این جشنواره سالانه و یا دوسالانه در زنجان برگزار شود تا ابعاد شخصیت حضرت زینب بیشتر معرفی شود و در سال ها آینده مقالات بیشتری به جشنواره راه یابند.

نخستین جشنواره ملی حضرت زینب (س) با عنوان شکوه شکیبایی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان امروز با حضور مدیر‌کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد آغاز شد و فردا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زنجان پایان می یابد.

علاقه مندان در بخش های شعر، داستان، دل نوشته و مقاله در این جشنواره شرکت کرده اند و ۲۳ نفر از برترین های حاضر در جشنواره ۵ اسفند ماه معرفی می شوند.

در اولین دوره جشنواره ملی شکوه شکیبایی ۳۶۸ اثر به دبیرخانه ارسال شده و ۲۵ اثر برگزیده معرفی خواهد.