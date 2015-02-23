آمار قرآن آموزان در زنجان قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم افزود: قرآن کریم سرتا پا نور، برکت و رحمت است و تمسک به آن انسان را نورانی می کند و راه سعادت بشری است.

وی اظهار داشت: ۳۷ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند گذشته و آن طور که باید فعالیتهای قرآنی از حد مطلوب و ایده آل فاصله داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: اگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صورتی که به شکل تشکیلاتی و سازمانی به موضوع تعلیم و آموزش قرآنی پرداخته می شد به جد آثار و برکات بسیار بیشتری در جامعه بر جای می ماند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: ما مسلمان هستیم و خود را تابع ولایت می دانیم و انسان ولایی به گونه ای رفتار می کند که پاسخگوی مطالبات ولی امر باشد و طبق منویات مقام معظم رهبری باید ده میلیون حافظ در قرآن تربیت شود و باید برای تحقق منویات رهبری تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: جامعه ولایتمدار باید بدون چون و چرا مطالبات ولی فقیه را اطاعت و برآورده کندو این مهم در استان در حال اجرایی شدن است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: این تعداد قاری و حافظ قرآن کریم که در جامعه اسلامی تربیت شده اند نشان دهنده وجود استعدادها و ارتقاء قابلیتها است و در این راستا باید برنامه ریزی دقیقی انجام شود تا بتوان از برکت قرآن کریم در تربیت جوانان و نوجوانان استفاده لازم را کرد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: قرآن کریم مشکلات انسانها را برطرف می کند و اعتماد به نفس آنان را بالا می برد و باطن شخص را نورانی می کند.

وی حضور در محافل قرآنی را موجب نزدیکی به مباحث قرآنی و دینی عنوان کرد و گفت: تمام دلخوشی ما این است که رضایت مقام معظم رهبری را که همان رضایت امام زمان(عج) را جلب کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه افزود: بیشترین تشکر و قدردانی را باید از اولیا و مربیانی کرد که اقدام به آموزش و تربیت قرآنی نوجوانان و جوانان جامعه کرده اند به ویژه در خصوص نوجوانان که این آموزش آینده آنان را بیمه می کند.

حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: متاسفانه در جامعه ما همه مسائل رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و در این راستا کلی نگری مردم به موضوعات باعث ایجاد معضل در جامعه شده است.

وی افزود: در جامعه گناهی از فردی و گروهی سر می زند و نباید آن گناه را به پای همه ثبت کرد که در این راستا فعالین درحوزه قرآن مراقب کار خود باشند.