به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین همایش زبان شناسی ایران که با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی، فرهنگستان زبان وادب فارسی، انجمن زبان‌شناسی و بنیاد سعدی، برگزار خواهد شد؛ استادان، محققان و زبان‌شناسان پیرامون محورهای مختلف جهت خدمت به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی به بحث و بررسی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

«شناساندن رشته زبان‌شناسی و گرایش‌های کاربردی آن به جامعه، فراهم نمودن زمینه همفکری و تبادل نظر علمی میان استادن و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و رایزنی درباره همسویی بیشتر گروه‌های علمی زبان‌شناسی با نیازهای کنونی و آینده کشور»، از اهداف مورد نظر در برپایی این رویداد علمی است.

در افتتاحیه این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و رییس بنیاد سعدی و همچنین استادان و زبان‌شناسان کشورمان حضور خواهند داشت.