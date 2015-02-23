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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

۵ و ۶ اسفند؛

نهمین همایش زبان‌شناسی ایران برگزار می‌شود

نهمین همایش زبان‌شناسی ایران برگزار می‌شود

نهمین همایش زبان‌شناسی ایران، ششم و هفتم اسفند در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین همایش زبان شناسی ایران که با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی، فرهنگستان زبان وادب فارسی، انجمن زبان‌شناسی و بنیاد سعدی، برگزار خواهد شد؛ استادان، محققان و زبان‌شناسان پیرامون محورهای مختلف جهت خدمت به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی به بحث و بررسی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

«شناساندن رشته زبان‌شناسی و گرایش‌های کاربردی آن به جامعه، فراهم نمودن زمینه همفکری و تبادل نظر علمی میان استادن و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و رایزنی درباره همسویی بیشتر گروه‌های علمی زبان‌شناسی با نیازهای کنونی و آینده کشور»، از اهداف مورد نظر در برپایی این رویداد علمی است.

در افتتاحیه این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و رییس بنیاد سعدی و همچنین استادان و زبان‌شناسان کشورمان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2504811

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