۲۰۰ هزار تومان پاداش روز پرستار به پرستاران سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با تبریک فرا رسیدن روز پرستار و تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه و خالصانه این عزیزان تصویب کرد؛ تمامی متصدیان مشاغل گروه پرستاری که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادماده ۲۰ آیین نامه استخدامی و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در واحدهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی در حال خدمت هستند این هدیه را دریافت کنند.

بر این اساس، پرستارانی که مشمول قانون خدمت نیمه وقت بانوان بوده یا در استراحت ایام بارداری هستند، از هدیه روز پرستار به طور کامل برخوردار می شوند.

گفتنی است، پیش از این هدیه روز پرستار یک میلیون و ۴۴۰ هزار ریال تعیین شده بود که با پیشنهاد دکتر سید تقی نوربخش و تصویب هیأت مدیره سازمان به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت.