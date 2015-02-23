هوای پایتخت سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت تمام آلاینده ها به جز دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر میزان ذرات معلق در تمام ایستگاهها در شرایط سالم است و ایستگاه سوهانک با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۹ بیشترین میزان را نشان می دهد.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی ابری تا نیمه ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط پاک یا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.