تولید انبوه محصول تراکتورسازی ۸۰۰۰ دلار ارزانتر از نمونه خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح ابراهيمي دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ITM۴۷۰ تراکتوری با ۴۷ اسب بخار توان و مختص باغات و مزارع کوچک است که در مجموعه تراکتورسازی ایران، هشت هزار دلار ارزانتر از نمونه خارجی خود طراحي و خط توليد آن نيز در شركت تراكتورسازي اروميه راه اندازي شده است.

وي ديد استاندارد، رعايت استانداردهاي ارگونومي، تجهيز به ترمز روغني، فرمان هيدرواستاتيک، استفاده از روپس تاشو جهت کاربري در باغات، تجهیز به گلگير و اگزوز مناسب باغات و مزارع، امکان نصب سايبان، کابين و محور محرک جلو، کاهش صدا و افزايش مخزن سوخت به ۵۴ ليتر را از جمله ويژگي هاي تراکتور ITM۴۷۰ طراحي شده در تراکتورسازی ایران اعلام کرد و افزود: باتوجه به وزن کم اين محصول و افزايش بازده در مزارع، کاهش غير مستقيم مصرف سوخت نيز دراين پروسه اتفاق مي افتد.

عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با اشاره به امکان استفاده از این محصول در کاربری های صنعتی با داشتن قابلیت افزودن امکاناتی چون بيل ميکانيکي، بالابر و باکت لودر اظهار داشت: تراکتورسازي ايران ظرفيت و خطوط توليدي متناسب براي تولید سالانه چهار هزار دستگاه مورد نیاز بازار داخلي به اين محصول را دارد و با توجه به ويژگي هاي آن پيش بيني مي شود اين نوع تراکتور در بازارهاي جهاني نيز متقاضي فراواني داشته و زمينه صادرات براي تراکتور ITM۴۷۰ باتوجه به کارائي هاي متنوع آن فراهم است.