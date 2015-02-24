کارگران کشور در ایستگاه ورزش/ حمل مشعل المپیاد از خلیج تا خزر

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره المپیاد ورزشی کارگران کشور از هفتم تا ۹ اسفندماه در مازندران مهد ورزش ایران برگزار می شود و قرار است این مسابقات با حضور دو هزار کارگر و ۲۴ رشته ورزشی برپا شود.

در حالیکه سه روز تا شروع مسابقات باقی مانده، شهرهای مختلف مازندران مهیای این رویداد بزرگ ورزشی شده است و مسئولان شهرهای مختلف از آمادگی برای اجرای این مسابقات خبر می دهند.

نخستین المپیاد ورزشی کارگران کشور در ۱۹ رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان، با شرکت یک‌هزار و ۶۵۵ ورزشکار مرد و ۳۳۵ ورزشکار زن در رشته‌های دوومیدانی، تنیس روی میز، بسکتبال، والیبال ساحلی، فوتبال، جودو، دوچرخه‌سواری، فوتسال، هندبال، والیبال، وزنه‌برداری، بدن‌سازی، شطرنج، تکواندو، کاراته، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، شنا، اسکواش، کوهنوردی، ژیمناستیک، بدمینتون و آمادگی جسمانی برگزار می‌شود.

شهرهای نکا، ساری، میاندورود، بابل، نور، قائم‌شهر، بابلسر، جویبار، آمل، تنکابن، محمودآباد، فریدونکنار و نوشهر به‌عنوان میزبان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف این دوره از المپیاد ورزشی هستند.

آیین افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی کارگران کشور در مازندران، عصر روز پنج‌شنبه اسفند ماه امسال در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار می‌شود.

فرماندار نکا با اشاره به آمادگی این شهرستان برای میزبانی از مسابقات ورزشی کارگران می گوید: باید فرهنگ اسلامی و جوانمردی را با برپایی مسابقات مختلف ورزشی بین جامعه کار و تولید رونق بخشیم.

رحیم قاسمی طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به جامعه کار و تولید را امری ضروری برشمرد و گفت: توجه به سلامت کارگران به عنوان نیروهای کار و مولدجامعه هدف بزرگی است که باید به آن رسید.

وی شور نشاط و شادابی را مهمتیرن هدف برپایی مسابقات بیان کرد و گفت: در عین حال ورش موجب رفات و دوستی بیشتر بین جامعه کار و تولید می شو و با هماهنگی انجام شده ۱۰۰ تکواندوکار به همراه مربی، سرپرست و داور در اردوگاه شهدای ارتش شهرستان نکا مستقر می‌شوند.

قاسمی طوسی افزود: تمامی امکانات و تجهیزات ورزشی، سالن ورزشی محل برگزاری مسابقات برای برگزاری این دوره از المپیاد ورزشی به میزبانی نکا آماده است و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نکا میزبان رشته ورزشی تکوانداو خواهد بود عنوان کرد: با توجه به گردشگر پذیر بودن منطقه، شرایط بازدید ورزشکاران از اماکن تفریحی، زیارتی و سیاحتی وهمچنین آشنایی با صنایع دستی و میراث این شهرستان فراهم شده است.

قاسمی طوسی با عنوان اینکه شرایط برای میزبانی شهرستان برای این رویداد ورزشی فراهم شده است گفت:تصمیمات مختلفی برای برگزاری هر چه بهتر نخستین المپیاد ورزشی کارگران کشور اتخاذ شد تا ورزشکاران از فضای مناسب ورزشی و رفاهی برخوردار باشند.

وی از نکا به عنوان قطب مهم صنعتی و تولیدی بواسطه داشتن کارخانه سیمان، نیروگاه برق و واحدهای مختلف تولیدی یاد کرد و گفت: برگزاری رویداد ورزشی در شور و نشاط بین جامعه تولید حائز اهمیت است.

در عین حال محمدعلی قمی اویلی فرماندار نوشهر با بیان اینکه حمل مشعل المپیاد در این شهرستان برگزار شد، گفت: این شهرستان میزبان فوتبال ساحلی کارگزان کشور است و تدابیر لازم برای برپایی مسابقات انجام شده است.

وی با بیان اینکه عقل سالم در بدن سالم است، ترویج روحیه ورزش و فرهنگ جوانمردی را از اهداف مسابقات ورزشی بیان کرد.

فرماندار نوشهر با بیان اینکه عقل سالم در بدن سالم است، اظهارداشت: کارگرانی که از بدن سالم برخوردار باشند و سلامت خود را با ورزش تامین و تضمین کنند همواره موفقیتهای آنان تداوم خواهد داشت.

فرماندار مرکز مازندران نیز با بیان اینکه مشعل المپیاد از سرزمین خون و شهادت به دیار علویان و مازندران رسیده است گفت: تمام تلاش خود را برای میزبانی مطلوب از مسابقات به کار خواهیم بست.

جواد واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام زمان افتتاحیه این مسابقات در روز پنجشنبه گفت: همچنین شهرستان ساری محل برگزاری شش مسابقه ورزشی کارگران کشوراست.

مسئول ستاد شهرستان ساری با اعلام اینکه وسایل ایاب و ذهاب، اسکان و خوابگاه و تغذیه، تمهدیدات ترافیکی و امنیتی و انتظامی، فراهم شده است، افزود : برای ورزشکاران درجهت بازدید از اماکن تاریخی و سیاحتی، تغریحی با اسازمان گردشگری و صنایع دستی هماهنگی لازم اقدام شده است.

علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز که با سایت استانداری گفتگو کرده، با اشاره به این كه المپیاد ورزش كارگری كشور، هفتم لغایت نهم اسفندماه امسال در مازندران برگزار می شود، بیان داشت: این دوره از مسابقات با شرکت هزار و ۹۹۰ ورزشكار از ۳۱ استان كشور، یکهزار و ۶۵۵ ورزشکار مرد و ۳۳۵ ورزشکار زن در ۲۳ رشته ورزشی برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری المپیاد ورزش كارگران كشور از ساری، نوشهر، چالوس، بابل، نور، قائمشهر، بابلسر، جویبار، آمل، تنکابن، نکا، میاندرود، محمود آباد و فریدونکنار به عنوان شهرهای میزبان رشته های مختلف این دوره از مسابقات نام برد و افزود: در این ۱۴ شهرستان، ۲۶سالن متناسب با ساختار نوع رشته ورزشی مورد شناسایی واقع گردید كه همه این سالنها با كلیه امكانات ورزشی برای برگزاری مسابقات آماده شده است.

یونسی، دو و میدانی، تنیس روی میز، بسکتبال، والیبال ساحلی، فوتبال، جودو، دوچرخه سواری، فوتسال، هندبال، والیبال سالنی، وزنه برداری، بدنسازی، شطرنج، تکواندو، کاراته، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، شنا، اسکواش، کوهنوردی، ژیمناستیک، بدمینتون و آمادگی جسمانی را رشته های این دوره از مسابقات اعلام كرد.

معاون استاندار، خاطر نشان ساخت: مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی كارگران كشور، در دومین روز ورود تیم ها در هفتم اسفندماه با حضور کلیه ورزشکاران و مهمانان ویژه، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش وجوانان، رییس مجلس شورای اسلامی و مسوولین کشوری، لشگری و استانی برگزار می گردد.

رییس ستاد برگزاری المپیاد ورزش كارگران كشور با اشاره به این كه در مورخه ۲۹/۱۱/۹۳ مشعل المپیاد ورزش کارگران کشور با عبور از شلمچه و ده استان کشور وارد مازندران شده است، اظهار داشت: حمل این مشعل كه در مازندران از شهرستان گلوگاه و بهشهر آغاز گردیده تا رامسر با اجرای برنامه های بومی-محلی و شرکت کارگران ملبس به لباس و کلاه ایمنی و حضور مسوولین شهرستان، ورزشکاران و نام آوران ملی و استانی و خانواده های ایثارگران و شهدا ادامه خواهد یافت و روز هفتم، به سالن سید رسول حسینی محل برگزاری مسابقات خواهد رسید.

وی در خصوص اماکن اسکان ورزشکاران در این المپیاد، افزود: محل اسکان شامل هتل ها، متل ها و هتل رستوران ها در سطح استان و شهرهای میزبان شناسایی و جهت استقرار و تغذیه ورزشكاران هماهنگی های لازم صورت گرفت.

معاون استاندار با بیان این كه ستاد استانی و ستادهای شهرستانی برگزاری این دوره از مسابقات با جدیت مسایل مختلف را هماهنگ و پیگیری می نمایند، تصریح كرد: ستاد استانی با برگزاری ۸ جلسه و ۱۲کمیته استانی اعم از پشتیبانی و اسکان، درمان وتیم پزشکی، دبیرخانه، حمل ونقل، حمل مشعل، بازرسی وتجلیل ستاد استانی، افتتاحیه، برگزاری مسابقات، امنیت و انتظامات، رسانه وتبلیغات، امور بانوان و هماهنگی هیئت های استانی با برگزاری ۱۲ جلسه و ۱۴ ستاد شهرستانی به ریاست فرمانداران با برگزاری ۱۶۰ جلسه در این راستا فعالیت دارند.