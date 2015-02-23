رشد ۶۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در مازندران

سردار مسعود جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به شکر خدا نیروی انتظامی اقدامات وسیعی را از بعد امنیت، عمرانی، انتظامی و ترافیکی انجام داده است.

وی اظهار داشت:این طرح ها را در سه محور برخورد با اراذل و اوباش، جمع آوری خرده فروشان، برخورد با سارقان خرد انجام دادیم که منجر به توفیقاتی شده است.

وی عنوان کرد: امسال در کشف مواد مخدر شاهد رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته بوده ایم و در زمینه دستگیری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۰ درصدی داشته ایم و در دستگیری سارقان نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد را شاهد بودیم.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: در بحث ترافیکی نیز موضوعات در شش محور اصلی و چهار محور کوهستانی اجرا کردیم.

وی با بیان اینکه راههای مازندران از استاندارد کافی در حوزه مهندسی برخوردار نیست گفت: با وجود تمام مشکلات تمام تلاشمان را بر رفع مسائل بکار گرفته ایم.

وی گفت: ۷۰ درصد در جاده هراز و ۳۰ کیلومتر در سوادکوه مشکل داریم و در جاده کیاسر و چالوس نیز هیچ استانداردی وجود ندارد اما با این شرایط و با اشاره به اینکه از استانهایی هستیم که میزبان بیشترین مسافران هستیم اما در حوزه ترافیکی عملکرد خوبی داشته ایم.

سردار جعفری نسب گفت: برای اولین بار در غرب استان، کلانتریها را بازسازی کردیم و به این منطقه توجه خوبی شده است و همه مردم باید از مواهب امنیتی و ایمنی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه پیش بینی حضور 15 میلیون مسافر در استان شده است گفت: باید از نظر امنیتی و ترافیکی پیش لازم را انجام دهیم و امسال کلانتریها را با کمک نیروهای ملزم کردیم بیشتر از سال قبل کار کنند.

وی افزود: نیاز است تا پلیس راه و ناجا برای رفع مسائل ترافیکی هم اندیشی داشته باشند تا ضریب افزایش یابید.

فرمانده انتظامی با تاکید بر تابلو گذاری میادین شهری گفت: با کمک شهرداری باید حوزه شهری منطقه آزاد باشند تا مسافران بدرستی حمایت شوند.

سردار جعفری نسب درباره طرح های نوروزی عنوان کرد: کل مراکز تجاری و محل فروش طلا و جواهرات باید منظم تحت نظارت پلیس قرار گیرد و در این رابطه پست ثابت درنظر گرفتیم.

فرمانده انتظامی انتظامی مازندران درباره چهارشنبه آخر سال گفت: باید نسبت به احیای سنت های گذشته شامل حمایت نیازمندان و بجا آوردن صله رحم اقدام کنیم و در این زمینه نیازمند نظارت خانواده ها هستیم.

وی با بیان اینکه قرارگاههای پلیس را در خارج از محدوده های شهری هم قرار دادیم که روز اول عید همزمان با استان، تمام قرارگاهها افتتاح می شوند گفت: هزار و 340 قرارگاه فرعی در مناطق مختلف استان دایر می شود.