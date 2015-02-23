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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳

نشست روز مهندس/

ظرفیت های پژوهشی مهندسان درحوزه های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد

ظرفیت های پژوهشی مهندسان درحوزه های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد

تبریز- شهردار تبریز گفت: ظرفیت های پژوهشی و فنی مهندسان باید در حوزه های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرار رسیدن روز مهندس اظهار داشت: ارتقای شاخص‌های فنی و کیفی توسعه نیازمند نقش‌آفرینی مهندسان است و این امر اهمیت کاری این قشر را بیشتر روشن می کند.

وی ادامه داد: ایران اسلامی همواره تبار مهندسان و دانشمندان فرهیخته ای بوده که با تکیه بر نبوغ و علم خود، منشا تحولات بسیاری در جهان شده اند و شایسته است اگر زادروز یکی از پیشروان این ساحت، خواجه نصیرالدین طوسی به نام مهندسان گرانقدر کشورمان، نامیده شود.

نجفی با بیان اینکه روز مهندس، روز گرامیداشت علم و سازندگی و همت علمی و فنی مهندسان کشور است، گقت: این اهتمام کارساز و گره‌گشا در دوران هشت سال دفاع مقدس، جبهه های نبرد حق علیه باطل را از حضور مثمر ثمر مهندسان برخوردار ساخته و زمینه موفقیت بسیاری از طرح های منجر به پیروزی را در خطوط مقدم نبرد فراهم کرد.

شهردار تبریز با اشاره به پروژه های عمرانی شهر تبریز گفت: امروز کلان‌شهر تبریز در حالی گام در یک وادی تحول‌آفرین گذاشته است که رویکردهای عمرانی با مشارکت قابلیت‌های مهندسی در حوزه‌های مختلف عمران، معماری، برق، الکترونیک، مکانیک و سایر شاخه‌های فنی هر روز بالنده‌تر و پرشتاب‌تر از دیروز پیش می‌رود.

صادق نجفی شهردار تبریز

وی ادامه داد: شهرداری تبریز در یک سال اخیر، اجرای پرشتاب پروژه‌های عمرانی را در دستور کار خود قرار داده و همین موضوع، ضرورت ارتقای شاخص‌های کیفی و فنی را بارزتر ساخته است.

نجفی با بیان اینکه اینک شهر تبریز نیاز به مهندسان خبره و دلسوز دارد، گفت: ارتقای شاخص‌های کیفی و فنی پروژه ها تنها در سایه وجود مهندسانی خبره و دلسوز تحقق می یابد.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های فنی و پژوهشی مهندسان به خوبی بهره برد، گفت: این ظرفیت ها موجب تحکیم پشتوانه‌های مطالعاتی حوزه‌های اجرایی خواهند شد.

وی ادامه داد: انجام هر گونه پژوهش در حوزه های مختلف نیاز امروز کشور و در سایه آن شهر تبریز است و مهندسان باید به این امر مبادرت ویژه ای داشته باشند.

نظارت‌های کیفی مورد توجه ویژه مجریان پروژه های عمرانی است

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز نیز در این گفتگو با گرامیداشت روز مهندس و زادروز خواجه نصیرالدین طوسی گفت: نقش مهندسان در تحقق برنامه های عمرانی شهرداری بسیار بالا بوده و در سایه علم این افراد است که هم اکنون شاهد اجرایی شدن پروژه های متعدد در تبریز هستیم.

محبوب عبداله‌پور ادامه داد: شهرداری تبریز سعی دارد با به کارگیری زبده‌ترین پیمانکاران و مجریان، شتاب پروژه‌های عمرانی را در کنار مباحث کیفی و ایمنی مورد توجه قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت شاخص های کنترل کیفی در اجرای رویکردهای عمرانی گفت: طبق استاندارها و قواعد اجرای پروژه‌های عمرانی، یک درصد از هزینه اجرای هر پروژه باید به موضوع آزمایش و مباحث کنترل کیفی اختصاص یابد.

محبوب عبدالله پور معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز

عبداله پور ادامه داد: هزینه‌های آزمایشگاهی به هیچ عنوان مبالغ اضافی نبوده و ارزش و نقش مهم تخصیص آن در طولانی مدت، بارز خواهد بود.

وی افزود: تحقق این یک درصد، هزینه زیادی نیست اما اختصاص همین مقدار کم به هزینه آزمایش مصالح و سازه‌ها، علاوه بر ارتقای چشمگیر کیفیت، افزایش ۳۰ درصدی عمر پروژه را نیز در بر خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان این که در کنار سرعت چشمگیر برنامه های عمرانی، نظارت‌های کیفی و آزمایش‌های مستمر مورد توجه مجریان عمرانی شهرداری تبریز است، متذکر شد: این موضوع، از طریق بهینه‌سازی مصالح و سازه‌های به کار برده شده در تبیین عملی اقتصاد مقاومتی در حوزه عمران و سازندگی، موثر خواهد بود.

کد مطلب 2504855

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