به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فانتوم های F4 یکی از موضوعات و پرونده‌های این شماره «همشهری پایداری» است که قرار است در شماره‌های بعدی این مجله نیز ادامه داشته باشد. در این شماره به اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی و خدماتی که این هواپیماها در سال‌های آغازین دفاع مقدس داشتند، اشاره شده است.

هواپیمای فانتوم (به معنای شبح) ساخته کارخانه مک دانل داگلاس آمریکاست که تحویل سفارش‌های آن به ایران، پیش از انقلاب انجام شد. این هواپیماها در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از اصلی ترین مهره‌های نیروی هوایی ایران انجام وظیفه کردند و خسارات زیادی را بر پایگاه های هوایی، زمینی و دریایی عراق بعثی تحمیل کردند.

در اولین قسمت از پرونده مربوط به شبح نیروی هوایی ایران که ۴۷ سال از شروع به خدمتش در ایران می گذرد، عملیات هایی که فانتوم های ایران در خلیج فارس و خاک عراق انجام داده اند، بررسی شده است. حمله به پایگاه‌های سه گانه H3 نیز از دیگر مطالب قسمت اول این پرونده است که با توجه به تقدمش و رخ دادن آن در سال ۶۰ که ابتدای جنگ محسوب می شود، در این قسمت آورده شده است.

از دیگر پرونده‌هایی که در این شماره همشهری پایداری به چاپ رسیده، می توان به «انقلاب گل و گلوله» درباره انقلاب و نهضت مردم بحرین، «انقلاب شعر» با هدف بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در ظهور گفتمان ادبی جدید، «پاسداران پایداری» شامل مروری بر حضور نیروهای کمیته انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و موضوع همبستگی مردم و ارتش در انقلاب اسلامی ایران با عنوان «ارتش فدای ملت» اشاره کرد.

برخی از عملیات‌ها و رشادت‌های رزمندگان حاضر در آن عملیات ها، از دیگر مطالب این ویژه نامه هستند که نویسندگانی چون علیرضا پوربزرگ آن‌ها را بررسی کرده اند. لباس سبز کمیته سپاه پاسداران و آن هایی که آن را بر تن کردند، نیز از دیگر مطالب چاپ شده در این شماره همشهری پایداری است.

سید مجتبی عبداللهی، سعیدالشهابی، عبدالوهاب حسین، عبدالرحیم سعیدی‌راد، راشدالراشد، اسماعیل امینی، وحید جلیلی، علیرضا پناهیان و... از جمله افرادی هستند که مقالات، گفتگو و نوشته هایشان در این شماره این مجله به چاپ رسیده است.

صد و سی و ششمین شماره از این مجله با ۸۴ صفحه منتشر شده است.