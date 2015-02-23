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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۶

حمایت ضمنی آمریکا از تجاوز نظامی اخیر ترکیه به خاک سوریه

حمایت ضمنی آمریکا از تجاوز نظامی اخیر ترکیه به خاک سوریه

وزیر خارجه آمریکا درباره ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه با همتای ترک خود گفتگو و به طور ضمنی از این تجاوز نظامی آشکار حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا با «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه درباره عملیات نظامی ارتش ترکیه در خاک سوریه برای تخلیه مقبره شاه سلیمان گفتگو کرد.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت: ما به دولت و ملت ترکیه به خاطر کشته شدن یک سرباز این کشور در جریان یک تصادف در طی این عملیات تسلیت می گوییم.

این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده است گفت ما با ترکیه در خصوص تحولات سوریه همکاری های نزدیکی داریم به ویژه در زمینه اطلاعاتی و تبادل اطلاعات.

ارتش ترکیه در 21 فوریه طی عملیاتی شبانه مقبره شاه سلیمان در خاک سوریه را که شماری از سربازان ترکیه در آن مستقر بودند را تخلیه کردند که در جریان این عملیات و بر اثر یک تصادف یک سرباز ترک کشته شد.

کد مطلب 2504879
پیمان یزدانی

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