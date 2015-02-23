حمایت ضمنی آمریکا از تجاوز نظامی اخیر ترکیه به خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا با «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه درباره عملیات نظامی ارتش ترکیه در خاک سوریه برای تخلیه مقبره شاه سلیمان گفتگو کرد.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت: ما به دولت و ملت ترکیه به خاطر کشته شدن یک سرباز این کشور در جریان یک تصادف در طی این عملیات تسلیت می گوییم.

این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده است گفت ما با ترکیه در خصوص تحولات سوریه همکاری های نزدیکی داریم به ویژه در زمینه اطلاعاتی و تبادل اطلاعات.

ارتش ترکیه در 21 فوریه طی عملیاتی شبانه مقبره شاه سلیمان در خاک سوریه را که شماری از سربازان ترکیه در آن مستقر بودند را تخلیه کردند که در جریان این عملیات و بر اثر یک تصادف یک سرباز ترک کشته شد.