گروه خنیا در تالار رودکی کنسرت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در دو قسمت و در دستگاه شور، آواز دشتی و آواز بیات ترک اجرا خواهد شد که بر اساس آن تعدادی تصنیف قدیمی از ساخته‌های استادان مجید وفادار، حبیب‌الله بدیعی، همایون خرم، پرویز یاحقی، مرتضی محجوبی و مرتضی نی‌داوود است که با ترانه‌های رحیم معینی کرمانشاهی، بیژن ترقی‌، اسماعیل نواب‌صفا، پژمان بختیاری، عبدالله الفت و شهرآشوب اصفهانی به علاقمندان ارائه خواهد شد.

از دیگر برنامه های این کنسرت می توان به اجرای چند قطعه‌ سازی از ساخته‌های جلال امیرپورسعید اشاره کرد.

در کنار پری ملکی به عنوان سرپرست گروه موسیقی «خنیا» هنرمندانی چون آوا ایوبی عود، بامداد ملکی تنبک، مرضیه رحیم‌زاده سنتور، سهیل مخبری کمانچه، فاروق کسمایی، نیکی شیرپیشه خواننده و جلال امیرپورسعید تار حضور دارند.

گروه همخوانی و همنوازی «خنیا» 5 و 6 اسفندماه ، ساعت 20 در تالار رودکی روی صحنه می‌رود.