اولین محموله سنگین موادمعدنی از بندرشادگان صادر شد

عدنان موسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز بیش از هزار تن مواد معدنی به مقصد كشورهای حوزه خلیج فارس از بندر شادگان صادر شد كه امیدوارم این اقدام در رونق اقتصاد منطقه موثر و حركتی برای حضور و فعالیت هرچه بهتر و بیشتر تجار و بازرگانان در این بندر باشد.

عدنان موسی پور با تاكید بر اینكه صادرات از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: این استان با توجه به داشتن پتانسیل های بی شمار در اكثر زمینه ها می تواند كلید اصلی و شاه راه اقتصاد مقاومتی در كل كشور باشد.

وی با بیان اینكه در هر مقطع زمانی و مكانی كه دولت ها از فعالیت های سالم بخش خصوصی حمایت كرده باشد، این بخش موفق عمل كرده است، ادامه داد: شكی نیست كه ارزش صادرات كالا و خدمات از واردات به مراتب برای كشور بهتر و ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغال پایدار در جامعه را بهبود ‌می بخشد و سبب کسب درآمدهای ارزی برای كشور می شود.

موسی پور با بیان اینكه شهرستان شادگان در زمره شهرستان های دارای محرومت است و حضور بخش توانمند خصوصی می تواند به بخش اشتغال و همچنین به فعالیت های بندر این شهرستان رونق تازه و دوباره بدهد، تصریح كرد: صادرات غیرنفتی قادر خواهد بود تا بر بهره و‌ری و موجبات افزایش رشد را فراهم گردد.

عضوكمسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاكید براینكه خوزستان دارای تجار و بازرگانان فوق العاده توانمند و آشنای به فن تجارت و بازراهای منطقه هستند، ادامه داد: امروز همه شاهد بودند كه هیچ یك از كارخانه ها و شركت های بزرگ دولتی و شبه دولتی هیچ رقم محصول صادراتی خود را از این بندر به رغم اینكه چندماهی به بهره برداری رسیده صادر نكردند و این بخش خصوصی بود كه این ریسک را پذیرفت و محموله ای با این رقم مهم وزنی و مالی را از این بندر صادر كرد.

وی با بیان اینكه مطابق برنامه ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در ۱۳رشته صنعتی تا پایان سند چشم ۱۴۰۴ ترسیم شده است، ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده، مجموع درآمد صادراتی در این این بخش باید حداکثر به ۸۰ میلیارد دلار در این مدت برسد و قطعا بخش خصوصی در صورت حمایت، كاهش تصدی گری دولت و همچنین رفع موانع می تواند رقم مذكور را تحقق بخشد.

موسی پور با تاكید بر اینكه برای آبادانی مرزهایی همچون چزابه و بنادری مثل بندر تازه متولد شده شادگان باید به صورت عملی و ملموس اقدامات تاثیرگذار و ماندگاری انجام داد، افزود: رونق اقتصادی و خروج از ركود با برگزاری همایش و سمینار محقق نمی شود و باید به سمت سوی عملیاتی تر كردن نقشه های راه و سند چشم انداز فعالیت تجاری و بازرگانی پیش برویم زیرا تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است و از قدمت و اصالت ویژه ای برخوردار است.

این صادركننده نمونه کشور ضمن اشاره به وجود دو مرز رسمی چزابه و شلمچه، خطوط ریلی، هوایی، آبی و زمینی در خوزستان گفت: بخش خصوصی در مقابله با تحریم ها، ایجاد اشتغال و ارز آوری، مزیت های فراوان دارد و قطعا حمایت مسئولان امر در این مسیر پرفراز و نشیب بیش از بیش لازم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بندرشادگان در آبان ماه سال جاری به بهره برداری رسید و در طول این مدتص صرفا صادرات دام سبک از این بندر انجام شده است.

رونق کسب و کار و محرومیت‌زدایی ازشهرستان شادگان از جمله اهداف این بندر به شمار می رود. ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۰۰ هزار تنی این بندر می تواند در رفع یکی از عمده ترین مشکلات مردم یعنی بیکاری موثر باشد به گونه ای که پیش بینی می شود حدود دو هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم با راه اندازی كامل بندر ایجاد شود.