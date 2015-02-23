حجت الاسلام امیر ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه برای توسعه فرهنگ دین مداری نیاز به تامین نیازهای معرفتی و انسانی است بنابراین طرح رتبه بندی طلاب اصفهان در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: تبلیغات دینی از دیرباز متکی بر حضور مبلغان حوزوی در میان توده های جامعه بوده است.

مدیر اجرایی دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی استان اصفهان گفت: یکی از اهداف تاسیس دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی که در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت، تدوین نظام رتبه بندی مبلغان دینی استان اصفهان است.

وی به اعتبارنامه مهارت های تبلیغی اشاره کرد و گفت: این اعتبارنامه کاری بدیع در عرصه تبلیغات دینی است که در راستای نظام رتبه بندی مبلغان دینی انجام می پذیرد.

حجت الاسلام ارزانی با بیان اینکه تبلیغ علاوه بر این که یک دانش و تجربه است اما در عین حال یک مهارت محسوب می شود، اظهار داشت: اعتبارنامه مهارت های تبلیغی به ۲۴ نفر از مبلغان در عرصه های تبلیغی شفاهی، تبلیغ مکتوب و تبلیغ مجازی اعطا می شود.

وی مهارت وعظ و خطابه، مهارت مربی گری کودک و نوجوان، مهارت مدرسی خانواده، مهارت پاسخ گویی به پرسش های دینی و مشاوره را شاخص‌های رتبه بندی مبلغان تبلیغ شفاهی عنوان کرد و اضافه کرد: مهارت نویسندگی مذهبی شاخص رتبه بندی مبلغان تبلیغ مکتوب است.

وی بیان داشت: همان گونه که در جامعه قشر های مختلف اعم از زن و مرد پیر و جوان کارگر و دانشجو و دانش آموز با نیازهای دینی متفاوت هستند و پاسخ گویی به این نیازها، مبلغان تخصصی با توانایی علمی، سخنوری و مهارتی ویژه که از اساسی ترین زیرساخت های سطح بندی مبلغین است را می طلبد، بنابراین ساماندهی مبلغان و رتبه‌بندی در راستای پاسخگویی مطلوب به نیاز متفاوت اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است.