آمادگی مجلس برای تامین عیدی مددجویان/ افزایش آمار نیازمندان

عباس قائد رحمت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت عیدی به مددجویان کمیته امداد، افزود: مجلس در این زمینه اقدامی نمیتواند انجام دهد اما دولت میتواند برای جبران کمبود اعتبارات کمیته امداد کمک کند.

وی گفت: کمیته امداد به دلیل کمبود منابع نمی تواند عیدی مددجویان تحت پوشش خود را پرداخت کند و چنانچه در سرفصلی پیشنهادی داشته باشد که منطقی و قانونی باشد هم مجلس و هم دولت در راستای تحقق پرداخت عیدی به این نهاد کمک می کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اعلام آمادگی مجلس برای کمک به کمیته امداد خبر داد و گفت: هر اقدامی در چارچوب قوانین و مقررات برای ک.ک به این نهاد انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه پشت نوبتیهای کمیته امداد هر روز افزایش پیدا می کند ، گفت: تورم ، مشکلات اقتصادی و شکاف طبقاتی باعث شده که تعداد افراد پشت نوبت افزایش پیدا کند و به تبع آن تعداد تحت پوششی ها نیز زیادتر می شود بنابراین این نهاد برای ارائه خدمات کامل به تمامی مددجویان به مشکل برخواهد خورد .

قائدرحمت گفت: باید تلاش کنیم که خروجی امداد بیش از وردیهای آن باشد که این امر نیز با توجه به تدوین برنامه های خود اشتغالی و توانمند سازی امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاههای حمایتی با مشکل منابع مواجه هستند ، افزود: که باید این موضوع با کمک دولت و مجلس برطرف شود و در بودجه سال آینده نیز تا حد توان برای نهادهای حمایتی اعتبار در نظر گرفته ایم.

این نماینده مجلس در مورد استفاده از اعتبارات داخلی امداد برای پرداخت عیدی مددجویان نیز گفت: این موضوع با تدابیر اندیشیده شده توسط مسئولان کمیته امداد و اولویت در پرداخت عیدی و یا مستمری امکان پذیر است اما در مجموع تصمیم گیر اصلی آنها هستند که بودجه خود را صرف چه اموری نمایند.

وی در پاسخ به این سئوال که بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی عید مددجویان خود را پرداخت کرده است، افزود: بهزیستی یک نهاد دولتی است و دولت می تواند از سازمان های وابسته اقتصادی برای رفع مشکل اعتباری بهزیستی کمک بگیرد و یااینکه اعتباراتی را بصورت قرض در اختیار این نهاد قرار دهد اما کمیته امداد یک نهاد انقلابی و عمومی است که براساس اساسنامه فعالیت می کند و از بودجه دولت کمک می گیرد و یکسری درآمدهایی نیز از محل مشارکتهای مردمی و صدقات و ... دارد که آنها را طبق اختیارات خود مدیریت می کند.

قائدرحمت گفت:با اینکه رقم عیدی مددجویان اندک است و نمیتواند نیازهای آنان را بطور کامل برآورده کند اما پردخت آن حداقل باعث دلخوشی مددجویان در شب عید و رفع کمی از مشکلاتشان خواهد شد به همین دلیل امیدواریم در ایام باقی مانده تا پایان سال با مدیریت مسئولان امداد و کمک دولت محقق شود.

سرپرست کمیته امداد مدتی قبل از عدم پرداخت عیدی به مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد و عنوان کرده بود بدلیل کمبود اعتبارات و کسری پرداخت منابع نمیتوانیم عیدی مددجویان را پرداخت کنیم.