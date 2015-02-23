به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز(دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد بر لزوم برنامهریزی جامع برای کشور تاکید کرد و افزود: لازم است در تدوین برنامه ششم و نیز سایر برنامهریزیهای کشور، تصمیماتی عملی و کاربردی اتخاذ کرده و مسائل کشور را به طور علمی مدنظر قرار دهیم.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارشی از مطالعات صورت گرفته پیرامون موضوعات خاص و اولویتدار، جهت گنجاندن در برنامه ششم توسعه ارائه و بر موضوع کمبود منابع آب، محیط زیست و وضعیت صندوقهای بازنشستگی بعنوان سه اولویت مهم تاکید کرد.
در این نشست که وزرای اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، دو درخواست وزارت نفت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارایه گزارشی از جزئیات این طرحها و بیان توجیحات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، دو طرح مذکور مورد تصویب قرار گرفتند.
استفاده از تسهیلات بند "ق" تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور برای اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن، یکی از درخواستهای وزارت نفت بود که با سرمایه گذاری حداکثر 7.5 میلیارد دلار به تصویب رسید و برخی اهداف از اجرای این طرح شامل صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست، کاهش تصادفات جادهای و افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصاد انرژی با کاهش واردات و یا امکان صادرات فرآوردههای نفتی است.
استفاده از تسهیلات بند« ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 برای طرح برق دار کردن چاهها و تلمبه های آب کشاورزی درخواست دیگر وزارت نفت در این جلسه بود که قرار است با سرمایه گذاری 1 میلیارد و 650 میلیون دلار اجرا شود که اهداف اجرای این طرح شامل صرفهجویی نفت گاز موتورهای دیزلی چاههای آب کشاورزی، بکارگیری الکتروموتور در برداشت آب برای بخش کشاورزی با هدف کاهش، مصرف نفت گاز در حدود 1 میلیارد لیتر در سال و بهبود اقتصاد پمبهای آب، حفاظت و کنترل سطح آبهای زیرزمینی و سهولت و پیوستگی دسترسی کشاورزان به انرژی توسعه بخش کشاورزی است.
جزئیات مصوبات امروز دوشنبه شورای اقتصاد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز(دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد بر لزوم برنامهریزی جامع برای کشور تاکید کرد و افزود: لازم است در تدوین برنامه ششم و نیز سایر برنامهریزیهای کشور، تصمیماتی عملی و کاربردی اتخاذ کرده و مسائل کشور را به طور علمی مدنظر قرار دهیم.
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