«حسین قدیانی» معاون علمی، پژوهشی و فناوری بسیج شد

به گزارش خبرگزاری مهر مراسم تودیع و معارفه معاون علمی، پژوهشی و فناوری بسیج با حضور سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در سالن رضویه بسیج برگزار شد.

در این مراسم، سردار نقدی با بیان اینکه بسیج در عرصه علمی قصد موازی کاری را ندارد، گفت: در عرصه علمی، بسیج نمی خواهد کار وزارت علوم یا سایر دستگاه های متولی علم را انجام دهد بلکه بایستی اقداماتی متفاوت را در این موضوع پیگیری و اجرا کند.

وی نقش بسیج دانشجویی، اساتید، طلاب، دانش آموزی و پزشکی را در موضوع فعالیت های علمی بسیج مهم دانست و تصریح کرد: باید در برنامه پنج ساله ششم بسیج، اقدامات و کارهای جدید و اساسی و زیربنایی علمی را برنامه ریزی کرده و اجرا نماییم.

ر این مراسم، ضمن تقدیر از تلاش‌های تولایی که مخترع طرح علمی شناسایی شهدای گمنام (DNA) بوده است حسین قدیانی به عنوان معاون بسیج علمی منصوب شد. حسین قدیانی پیش از این مسئول سازمان بسیج دانشجویی بوده و فعالیت های مختلفی را در حوزه اقدامات علمی در این تشکل فراگیر در کارنامه مدیریتی خویش دارد.