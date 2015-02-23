  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشور در کیش آغاز شد

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشور در کیش آغاز شد

کیش - رییس هیات فوتبال جزیره کیش گفت: تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ایران در جزیره کیش آغاز شد.

 محمود پازوکی در گفتگو با مهر گفت: تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ایران منظور برگزاری یک اردوی تدارکاتی و آمادگی تمرینات خود را آغاز کرد. 

وی افزود: به منظورحضور مقتدرانه و موفق در رقابت های قهرمانی فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا که از سوم فروردین ماه ۹۴ ۱۳در تهران آغاز می شو.د تیم زیر ۲۳ سال کشورمان آخرین اردوی خود را در ورزشگاه المپیک کیش در زمین شماره یک در دونوبت صبح وعصر برگزار  می کند.

رئیس هیئت فوتبال کیش اظهار داشت:  تیم ملی کشورمان روز یکشنبه سوم اسفند تمرینات بدنسازی خود را  در سالن بدنسازی ورزشگاه المپک کیش آغاز و بعد از ظهر همان روز درساعت ۱۸ به انجام تمرینات تاکتیکی پرداختند.

پازوکی در خاتمه بیان کرد:  تیم ملی کشورمان به سرمربیگری محمد خاکپور به همراه کادر فنی به مدت ۸ روز در جزیره کیش اردو خواهند داشت.

کد مطلب 2504930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها