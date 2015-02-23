آموزش رکن اصلی در کاهش تلفات است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار "قاسم رضایی "در دومین روز از همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز پلیس مبارزه با مواد مخدر با راهبرد اطلاعاتی، موفقیت های زیادی در کشف هدفمند مواد مخدر بدست آورده است.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه یکی از تهدیدهای جدی استکبار، ترویج و شیوع مواد مخدر است، گفت: استکبار با توسل به سه تهدید مواد مخدر، تهاجم فرهنگی و تروریسم با انسان ها در جنگ است و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اهداف آنها است.

رضایی، تصریح کرد: با ورود کشورهای مینی دوبلین به بهانه های مختلف به کشور افغانستان، شاهدیم که کشت مواد مخدر از ۲۲۰ تن به ۸ هزار تن رسیده یعنی ۴۰ برابر افزایش یافته است و از این طریق ضربه های زیادی را به بشریت می زنند. آنها به این موضوع نیز قانع نیستند و موادمخدر صنعتی را رواج دادند.

وی با اشاره به اینکه، مبارزه با هر سه تهدید در دستور کار جمهوری اسلامی ایران است ، افزود: اگر برخی از کشورهای پیرامون از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس از امنیت ظاهری و نسبی برخوردارند به دلیل مطیع بودنشان با استکبار است.

وی مبارزه با مواد مخدر را عبادت دانست وگفت: اگر ناامنی و نگرانی در خانواده به دلیل اعتیاد بوجود آید قطعا اعتقادات مذهبی آنها نیز ضعیف می شود، مرزبانی براساس وظیفه خود باید ورود و خروج را کنترل کند چرا که در مرزهای شرقی ورود مواد مخدر، در مرزهای شمال غربی نیز ورود پیش سازها و از مرزهای شمال و شمال شرقی نیز خروج مواد مخدر را شاهدیم.

سردار رضایی با اشاره به دو هزار کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان ، گفت: با وجود تلاش های فراوان برای کنترل مرز ،وضعیت جغرافیایی این مناطق وکنترل ما بر روی مرزها ۱۰۰ درصد نیست ،طی ۵ ماهه گذشته بیشترین کشفیات را در مرزهای میرجاوه، زابل و زاهدان شاهدیم.

وی با تاکید براینکه باید تلاش کرد تا دغدغه مردم و نظام را در موضوع مواد مخدر تا حد امکان کاهش دهیم، بیان داشت: امروز مجامع بین المللی نیز اذعان دارند جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است.

رضایی به تقدیم ۳ هزار و ۵۰۰ شهید در راه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: خانواده های این شهدا، وظیفه ما را در این مبارزه سخت تر می کنند.

فرمانده مرزبانی ناجا، تصریح کرد: در این فرماندهی، سه راهبرد برای مبارزه با مواد مخدر اتخاذ شده است که عبارتند از، ارتقای آماری، ارتقای تعاملات و کاهش آسیب پذیری و تمام برنامه های ما حول این سه محور است.

وی آموزش را رکن اصلی در کاهش تلفات دانست و گفت: تحول در آموزش از برنامه های ما در سال جدید است و اولویت آموزش را از مناطق جنوب شرقی آغاز کرد ه ایم .

وی با تاکید برتعاملات با کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: برای کنترل مرز باید کشورهای همجوار همانند افغانستان و پاکستان را در کنار خود بدانیم بنابراین طی ۷ ماهه اول امسال، ۴ نشست را با کشور افغانستان برگزار و براین اساس مصوب شد تا با این کشور عملیات های مشترک همزمان در خاک دو کشورانجام دهیم که این امری مهم در راستای مبارزه هدفمند است.

وی در پایان گفت:جلساتی با مسئولان مرزبانی کشور عراق داشتیم تا اقدامات امنیتی را برای ممانعت از ورود پیش سازها بیشتر کنند ،با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان نیز نشست هایی برگزار کردیم.