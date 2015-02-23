تشديد نظارت بر مسائل بهداشتی در کرمانشاه طی ايام عيد نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادیان ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۹ هزار و ۸۸۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در استان کرمانشاه وجود دارد.

وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۸۵۶ مکان عمومی به منظور اسکان موقت مسافران در استان وجود داشته، ضمن اینکه ۲۱ مورد مکان بین راهی همانند رستوران و اقامتگاه وجود دارد که نیازمند نظارت ویژه ای هستند.

خدادایان در ادامه از تشکیل ۹ تیم کارشناسی از تیم‌ های مختص مرکز بهداشت و مشترک با نهاد های دیگر در سه منطقه بهداشت و محیط شهرستان‌ کرمانشاه خبر داد و گفت: یک تیم آزمایش آب نیز به طور روزانه در سطح شهرها و روستاها نمونه برداری آب را انجام می دهند.

کارشناس مرکز بهداست شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین یک تیم مشترک با میراث فرهنگی جهت نظارت بر اماکنی که پذیرای مسافرین هستند از جمله تفرجگاه ها ایجاد شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: از مهمترین مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم وجود دستفروشان دوره گرد در سطح شهر است که مشکلاتی را برای بهداشت شهر بوجود آورده اند.

خدادادیان تصریح کرد: بیشتر شیرینی جاتی که در حاشیه و ورودی شهرها عرضه می شود، آلودگی شیمیایی و میکروبی زیادی داشته و در سال گذشته نیز ۶ مورد مسمومیت به ما اطلاع داده شد.

وی خاطر نشان کرد: این دست فروشان نیازمند ساماندهی بوده و باید غرفه هایی به منظور فعالیت آنها ایجاد شود.

خدادادیان گفت: سراب نیلوفر و پارک کوهستان که در ایام نوروز بیشترین بازدید کننده را دارند، از آب شرب سالم برخوردار نیستند و وجود سگ های ولگرد در محوطه طاق بستان نیز سلامتی مسافران را تهدید می کند که باید به آن توجه شود.

کارشناس مرکز بهداست شهرستان کرمانشاه یادآور شد: سرویس های بهداشتی و نماز خانه ها به خصوص در ورودی شهر جوابگوی حجم مسافران نیست و باید در این رابطه تصمیمات ویژه ای اتخاذ شود.