دستگیری سردسته باند کلاهبرداران ۲۰ میلیارد تومانی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار «کامرانی صالح»با اعلام این خبر گفت:سال ۱۳۹۲ در پی شکایت های متعدد شهروندان مبنی بر اینکه از سوی یک باند مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و اعضای این باند با فروش زمین هایی که در منطقه ساوجبلاغ استان البرز متعلق به مال غیر بوده ازاین افراد مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری کرده اند، شناسایی اعضاء باند و دستگیری آنها در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود:هویت اصلی اعضاء این باند و شگرد کلاهبرداری آنها در همان سال مشخص و طی انجام کارهای اطلاعاتی دستگیر و تحویل مراجع قضایی و از آنجا روانه زندان شدند،اما متهم اصلی و رئیس این باند ۳نفره به نام (حمید) همچنان متواری بود تا اینکه این فرد توسط ماموران پلیس اطلاعات وامنیت عمومی استان البرز دستگیر شد .

سردار کامرانی صالح بیان داشت:سردسته این باند پس از دستگیری اعتراف کرد به همرا سایر اعضاء باند از سال۱۳۸۹ با استفاده از جعل عنوان و معرفی خود به نام مهندس، رئیس ارگانهای دولتی و یا منتسب دانستن خود به ادارات و ارگانهای مختلف لشگری و کشوری و همچنین جعل اسناد ، اراضی که متعلق به غیرو یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بوده را به شهروندان فروخته اند تا اینکه در سال ۱۳۹۲ با طرح شکایت مالباختگان به مراجع قضایی از سوی پلیس مورد شناسایی قرارگرفته وباند آنها متلاشی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان گفت:برابر ارزش گذاری و ارزیابی اراضی حدودا مبلغ۲۰میلیارد تومان توسط این باند کلاهبرداری صورت گرفته است. .