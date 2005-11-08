اتحاديه اروپا بشار اسد را به كنفرانس اروپايي-مديترانه اي دعوت نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جك استراو اعلام كرد اتحاديه اروپا به جاي بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ازفاروق الشرع وزير امورخارجه اين كشور براي حضوردر كنفرانس سران كشورهاي اروپايي و 10 كشور حوزه درياي مديترانه دعوت بعمل مي آورد.

قراراست اين كنفرانس درپايان ماه جاري دربارسلون برگزار شود.

استراو كه درحال حاضررياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، درجمع خبرنگاران درحاشيه نشست وزراي امورخارجه اين اتحاديه دربروكسل گفت : دعوت فاروق الشرع به اين كنفرانس امري عادي است.

هنگامي كه به استراو تذكر داده شد كه طبق معمول، سران كشورها و دولت ها به نشست مشترك اروپايي - مديترانه اي دربارسلون دعوت مي شوند ، گفت : پاسخ شما را خواهم داد.

قراراست اين كنفرانس (يوروميد) درتاريخ 27 و 27 ماه جاري نوامبر( 6 و 7 آذر ماه ) به مناسبت دهمين سالگرد اولين نشست كشورهاي اروپايي -مديترانه اي برگزارمي شود.

دراين كنفرانس 25 عضو اتحاديه اروپا و 8 كشور حاشيه درياي مديترانه ازجمله مغرب ، الجزاير، تونس، اردن، سوريه، مصر ، تركيه، لبنان و تشكيلات خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي شركت مي كنند.

همچنين اعضاي اتحاديه اروپا با انتقاد شديد ازسوريه نسبت به اين موضوع كه دمشق با كميته تحقيق بين المللي همكاري كامل ندارد ، ابرازتاسف كردند.

اخيرا دتليو مهليزرئيس تيم كميته بين المللي خواستارآن شد تا 6 تن از نظاميان سوري مظنون به دست داشتن در ترور حريري را در مقرش دربيروت مورد بازجويي قرار دهد.