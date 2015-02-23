تعرفه واردات محصولات فرهنگی ۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه با تصویب بندی دولت را مکلف کردند در سال ۹۴ علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی، تصویری و لوح فشرده، تا ۴ درصد به تعرفه اینگونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه دولت را مکلف کردند علاوه بر دریافت عوارض برای واردات کالاها، ۴ درصد نیز به تعرفه واردات کالاهای فرهنگی و صنایع دستی بیافزاید.
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