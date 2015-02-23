پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس/ آغاز جلسه فوری کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس به بررسی بندهای درآمدی اصلاح شده لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور اختصاص یافت و نمایندگان در ادامه بررسی موارد باقیمانده از جلسه صبح، تمام بندهای اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را بررسی و تعیین تکلیف کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام بررسی بندهای درآمدی اصلاح شده با تاکید بر ضرورت مشخص شدن سقف درآمدی بودجه سال آینده و با اعلام ختم جلسه علنی، از کمیسیون تلفیق خواست تا با تشکیل جلسه فوری این موضوع را بررسی و نهایی کند تا در ابتدای جلسه صبح فردا به بررسی ردیف های هزینه ای پرداخت شود.

جلسه بعدی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده، ساعت ۸ صبح فردا سه شنبه پنجم اسفند ماه تشکیل می شود.