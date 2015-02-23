  1. سیاست
  2. مجلس
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

لاریجانی اعلام کرد:

پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس/ آغاز جلسه فوری کمیسیون تلفیق

پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس/ آغاز جلسه فوری کمیسیون تلفیق

رئیس مجلس با اعلام ختم جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس، از کمیسیون تلفیق خواست تا برای بستن سقف درآمدهای بودجه جلسه فوری تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس به بررسی بندهای درآمدی اصلاح شده لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور اختصاص یافت و نمایندگان در ادامه بررسی موارد باقیمانده از جلسه صبح، تمام بندهای اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را بررسی و تعیین تکلیف کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام بررسی بندهای درآمدی اصلاح شده با تاکید بر ضرورت مشخص شدن سقف درآمدی بودجه سال آینده و با اعلام ختم جلسه علنی، از کمیسیون تلفیق خواست تا با تشکیل جلسه فوری این موضوع را بررسی و نهایی کند تا در ابتدای جلسه صبح فردا به بررسی ردیف های هزینه ای پرداخت شود.

جلسه بعدی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده، ساعت ۸ صبح فردا سه شنبه پنجم اسفند ماه تشکیل می شود.

کد مطلب 2504961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها