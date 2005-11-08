اميدواريم روزانه پذيراي 5 هزار زائر ايراني باشيم

محسن حق الحكيم معاون اقتصادي نخست وزير عراق و مسئول هييت عراقي شركت كننده در همايش بازسازي عراق در گفتگو با خبرنگار" مهر" در كرمانشاه با اعلام اين مطلب افزود: توان و امكانات مرز بين المللي خسروي در حد مطلوب و ايده آل است و اميدواريم با تمهيداتي كه صورت مي پذيرد بحث تردد زوار از اين مرز به زودي از سر گرفته شود.

وي همچنين از لزوم بهره برداري از توان مهندسي و فني شركتها و موسسات ايراني در همه بخش ها براي بازسازي عراق ابراز رضايت كرده و گفت: اميدواريم بتوانيم از تجربيات و تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران در بازسازي و ترميم خرابيهاي عراق بهره كافي را برده و روابط دو طرف را استحكام بيشتري ببخشيم .

معاون اقتصادي نخست وزير عراق به همراه هييتي 300 نفره متشكل از 100 نفر از شخصيت ها و مقامات تجاري و سياسي عراق و 200 نفر از تجار وبازرگانان ما صاحبان صنايع و پيمانكاران بزرگ عراق با سفر به كرمانشاه ،درهمايش و نمايشگاه چهار روزه بازسازي عراق شركت و از نزديك با توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران و بويژه استان كرمانشاه بعنوان محور تجارت با عراق آشنا مي شوند.