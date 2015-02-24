محمدرضا توکل صدیق نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و دبیر شورای برنامهریزی این اتحادیه و تشکلهای نشر برای نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل این شورا در اتحادیه مذکور پس از اعلام تصمیم شورای سیاستگذاری نمایشگاه مبنی بر واگذاری بخش عمدهای از امور این رویداد فرهنگی به تشکلهای غیردولتی حوزه نشر، گفت: با توجه رویکرد جدید وزارت ارشاد برای اینکه ظرف ۳ سال کل امور نمایشگاه کتاب تهران را به تشکلهای نشر واگذار کند، شورای مذکور در اتحادیه شکل گرفت.
وی در بیان فعالیتهای یک ماهه شورای برنامهریزی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و تشکلهای نشر، یادآور شد: آنچه که در توافق اولیه حاصل شده، این است که تمامی امور مربوط به ناشران در نمایشگاه کتاب امسال اعم از داخلی و خارجی و در رابطه با احداث سالنها و سازهها و غرفهها و ثبتنام از ناشران و برگزاری نمایشگاه، توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و تشکلهای نشر صورت گیرد.
به گفته توکل صدیق، همچنین مقرر شده است که روسا و اعضای ۵ کمیته از ۱۲ کمیته برگزارکننده نمایشگاه کتاب تهران، از سوی صنف مشخص و برنامههایشان برای تصویب در شورای برنامهریزی نمایشگاه ارائه شود که روسای ۴ کمیته ناشران داخلی، کمیته ناشران بینالمللی، کمیته علمی، فرهنگی و سرای اهل قلم و کمیته اطلاعرسانی، انتخاب و پس از معرفی به شورای سیاستگذاری، حکم آنها از سوی رئیس نمایشگاه کتاب تهران صادر و ابلاغ شد. اعضای کمیتهها هم به مرور انتخاب میشوند.
دبیر شورای برنامهریزی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و تشکلهای نشر برای نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: مرحله بعد تدوین برنامههای این کمیتهها است که این برنامهها آماده شدهاند و بعد از تصویب به شورای برنامهریزی نمایشگاه ارائه میشوند.
وی ادامه داد: به علاوه قرار شد ما در بقیه کمیتههای نمایشگاه کتاب تهران یعنی ۷ کمیته باقیمانده از جمله کمیته تشریفات، رفاهی، پشتیبانی، اجرایی و ...، نماینده داشته باشیم که افرادی را معرفی کردهایم که از طرف شورای ما در کمیتهها حضور دارند تا هم نظرات صنف را به بخشهای دولتی کمیتهها منتقل کنند و هم با توجه به اینکه مقرر شده است نمایشگاه ظرف سه سال به طور کامل به تشکلهای صنفی حوزه نشر واگذار شود، بتوانیم با عملکرد آن کمیتهها بیشتر آشنا شویم و تجربه لازم را در این زمینه به دست بیاوریم.
توکل صدیق همچنین از تشکیل دو کمیته در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تصویب شورای مورد اشاره خبر داد و گفت: یکی از این کمیتهها، کمیته مالی و قراردادها است که مسئولیت آن با آقای هومان حسنپور، خزانهدار اتحادیه و یکی هم کمیته اجرایی که مسئولیت آن با آقای ارشد عینالهی از اعضای قبلی هیئت مدیره اتحادیه است.
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