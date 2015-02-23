قاریان قرآن در پیروزی انقلاب بسیار موثر بودند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام علی باقری ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم افزود: از زمان نزول قرآن پیامبر اکرم (ص) مسلمانان در ارتباط با آموزش قرآن بسیار تلاش کرده اند.

وی به همکاری اوقاف با نهادهای قرآنی در زمینه برگزاری مسابقات قرآنی اشاره کردو اظهار داشت: این مسابقات در مرحله نخست در شهرستان، سپس استان و در مرحله بعد نیز به صورت کشوری برگزار می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری باید قرآن به صورت کیفی و کمی توسعه پبدا کندو تربیت ده میلیون حافظ قرآن را که عنوان کردند باید محقق شود.

حجت الاسلام باقری با اشاره به فعالیت‌های چشمگیر مجموعه قرآنی گفت: مسابقات قرآنی در چهار رشته قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می‌شود و رشته مفاهیم برای پنجمین سال برگزار شده و حفظ کل، ۲۰ جزء، ترتیل، قرائت از بخش‌های برگزاری مسابقات است.

وی افزود: در سال ۹۰ بیش از ۲ هزار و ۹۳۹ نفر در مسابقات قرآن حضور داشتند و در سال ۹۱ نیز این تعداد به ۱۶ هزار نفر رسید و در سال ۹۲ تعداد شرکت‌کنندگان به ۱۲ هزار نفر کاهش پیدا کرد که این امر به علت ثبت الکترونیکی بود که بسیاری از افراد موفق به شرکت در آن نشدند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: امسال نیز ۱۹ هزار و ۳۹ نفر در این مسابقات شرکت کردند و این افراد از بین خواهران و برادران و در رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال بودند.

حجت الاسلام باقری با اشاره به وضعیت وقف در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در آن زمان خبری از موقوفه و اعتماد مردم نبود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از موقوفات احیاءشد.

وی افزود: شناسایی و احیای موقوفات از جمله وظایف اوقاف است ودر این راستا تلاش شده که موقوفات جدید نیز احیءا شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: تبدیل بقاع به قطب فرهنگی از دیگر رسالت‌های اوقاف است و در این راستا و در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی نیز فعالیت‌های لازم صورت گرفته است.