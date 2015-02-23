البرز پایلوت اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عسگری مورودی در جلسه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی استان البرز که ظهر دوشنبه در محل سالن شهدای البرز استانداری در کرج برگزار شد، از انتخاب البرز به عنوان استان پایلوت اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در کشور خبر داد و گفت: البرز پس از استان خراسان رضوی دومین پایلوت اجرای این طرح در کشور معرفی شده است.

وی افزود: گزارش وضعیت سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه ای کرج در شورای اجتماعی کشور مطرح شده و این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته عسگری مورودی مناطق اخترآباد، سهرابیه و به ویژه خط ۴ حصار از مناطق اصلی سکونتگاه های غیررسمی استان به شمار می آیند.

تبعات آسیب های اجتماعی البرز، پایتخت را درگیر می کند

وی با بیان اینکه استقرار چهار زندان در البرز سرمنشاء اصلی شکل گیری شبکه های حاشیه نشینی در استان است، تصریح کرد: علاوه بر هزینه های اجتماعی فراوانی که استقرار زندانها به البرز تحمیل کرده، کلانشهر کرج در مرکز ثقل پایتخت سیاسی کشور قرار دارد و تبعات حاشیه نشینی و ناهنجاری های اجتماعی این استان، پایتخت را هم درگیر خواهد کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان البرز، امکانات ضعیف خدماتی، بهداشتی و درمانی را از مشکلات این مناطق برشمرد و اظهار داشت: شکل گیری کانون های فرهنگی که از دل ساکنان مناطق حاشیه ای بیرون آمده باشد، می تواند به بهبود وضعیت فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی منجر شود.

سکونت یک چهام جمعیت البرز در سکونتگاه های غیررسمی

وی افزود: استان البرز به لحاظ سرانه فضای بهداشت و درمان و آموزش در وضعیت خوبی نیست و کمبودهای فراوانی در این بخش های مشاهده می شود اما در مناطق حاشیه ای وضع به مراتب بدتر است.

به گفته مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز هم اکنون یک چهارم از جمعیت سه میلیون نفری استان در این سکونتگاه ها زندگی می کنند.