برنامه پنج ساله شهرداری شیراز درتدوین بودجه سال۹۴ ملاحظه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معین بعد از دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز افزود: در دوره های قبلی شورا، شهرداری مکلف شده شش تقاطع غیر همسطح را اجرایی کند که متاسفانه به دلایل متعددی که در شورا وجود دارد برنامه های پنج ساله عمرانی شهرداری تحت نظارت گروهی یک افراد خاصی سیاسی قرار گرفته که عملا اجرای پروژه های تقاطع غیر همسطح تعطیل ویا به تعویق افتاده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در هیچ یک از کمیسیون های تخصصی شورا، در تدوین بودجه ۹۴ حتی یک برگ از برنامه های پنج ساله ملاحظه نشده است.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه بسیاری از افراد متعقدند که امروزه با احداث پروژه های تقاطع غیر همسطح تنها جا بجا شدن چراغ قرمز های سطح شهر است افزود: اینجانب به عنوان یک کارشناس معتقدم اجرای پروژه های یاد شده باید در رینگ های شریانی و تندرو گذرگاه ها اجرا بشود.

معین اجرای طرح ترافیکی اصولی را برای کلانشهر شیراز یک مهم دانست و افزود: چرا امروزه در بین اعضای شورای شهر پروژه ها به طور سلیقه ای اعمال می شود.