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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۸

۲۱ هزار نفر در فراخوان جذب بهمن ماه ثبت نام کردند/ 2 رشته در صدر

۲۱ هزار نفر در فراخوان جذب بهمن ماه ثبت نام کردند/ 2 رشته در صدر

رئیس مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد: ۲۱ هزارنفر در فراخوان بهمن ماه ۹۳ ثبت نام کردند.

حجت الاسلام محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: برای ۲ هزار و ۲۴۰ ظرفیتی که اعلام شده بود، حدود ۲۱ هزارنفر در فراخوان بهمن ماه جذب هیات‌علمی ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: بالاترین نیاز اعلام شده در فراخوان جذب بهمن ماه IT و کامپیوتر اعلام شد.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم افزود: بعد از ثبت نام، فرایند اعلام نتایج حدود ۴ ماه به طول می انجامد که  در ۳ ماه اول دانشگاه ها به بررسی پرداخته و ۴۸ روز نیز مرکز جذب به بررسی پرونده های رسیده می پردازد که این ۴۸ روز به ۲۸ روز کاهش یافته است.  

وی ادامه داد: در پایش اولیه که صورت می گیرد، تقریبا یک ششم از پرونده ها باقی می مانند یعنی پنج ششم این پرونده ها به علت مدارک ناقص، رعایت نشدن مناسبت‌ها و دیگر موارد در پایش اولیه کنار می روند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: از دانشگاه‌ها درخواست می کنیم تقاضای متقاضیان را بی پاسخ نگذاشته و از روی سیستم نتیجه تقاضا را به آنها اعلام کنند.

کد مطلب 2505022
زهرا سیفی

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