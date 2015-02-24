به گزارش خبرگزاری مهر، به کرات برایمان پیش آمده که اسم، شماره تلفن یا حتی رمز کارت‌مان را فراموش کرده ایم. در این مواقع چه کاری انجام می دهید؟ برخی از افراد برای به یادآوردن نکته یا موضوعی که فراموش کرده اند، چشمانشان را روی هم قرار می دهند تا موضوع را به یاد بیاورند یا برخی راه می روند. آیا می دانید از چنین عکس العمل هایی با عنوان حرکاتی برای بازیابی حافظه یاد می شود؟ محققان معتقدند با ۵ حرکت ساده به صورت ناخودآگاه به بازیابی حافظه مان می پردازیم بدون اینکه از فواید حرکات آگاه باشیم.

* راست نشستن



آیا می دانید زمانی که به حالت راست روی صندلی می نشینید و یکی از دست ها را روی چانه تان به حالت تفکر قرار می دهید باعث بازیابی مجدد حافظه شده و این حرکت تاثیر چشمگیری در به یادآوردن موضوعات دارد. مطالعات محققان دانشگاه سانفرانسیسکو نشان می دهد، قرار گرفتن در این حالت باعث افزایش اکسیژن رسانی به سلول های مغزی می شود که در نتیجه بازیابی حافظه را به دنبال دارد.

* روی هم گذاشتن چشم‌ها



مطالعات اخیر محققان انگلیسی نشان می دهد که بستن چشم ها و روی هم گذاشتن آنها می تواند سهم به سزایی در به یادآوردن خاطرات و بازیابی حافظه داشته باشد. این حرکت به ظاهر ساده می تواند باعث یادآوری خاطرات و ترسیم بهتر جزئیات شود.

* فراموشی لحظه‌ای

آیا تاکنون برایتان پیش آمده که مکان خود را تغییر داده اما به یاد نیاورید برای چه در آن محیط حضور پیدا کرده اید؟ برای مثال، از یک اتاق به اتاق دیگر منزل رفته اید اما به یاد نمی آورید به چه دلیل وارد این اتاق شده اید؟ محققان فرانسوی معتقدند با برگشتن به همان مکان اولیه می توان موضوعی را که فراموش کرده اید به یاد بیاورید.

* خندیدن

محققان معتقدند خندیدن یکی دیگر از حرکاتی است که باعث بازیابی حافظه می شود. به عبارتی می توان گفت، خنده ترشح اندورفین را افزایش داده که با کاهش استرس یا خوش اخلاقی همراه خواهد بود.

* جویدن آدامس

آدامس جویدن، یکی دیگر از راه حل هایی است که باعث بازیابی حافظه و همینطور افزایش تمرکز می شود.