قبل از سفر این برنامه را دانلود کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که به یک شهر یا کشور دیگر سفر می کنیم به دلیل عدم اشنایی با محیط ممکن است سوالات مختلفی را از رهگذران بپرسیم.



اما با اپلیکیشن Foursquare دیگر نیازی به پرسش از دیگران نیست. فرض کنید، شما به یک شهر یا کشور دیگری سفر کرده اید و اطلاعی از مکان های مختلف آن ندارید، تنها با نصب این برنامه می توانید از مکان های اقامتی یا رستوران های مناسب شهر آگاه شوید.

نکته حائز اهمیت این برنامه نسبت به سایر برنامه ها را می توان در این موضوع دانست که مخاطبان قادر به اشتراک گذاشتن نظرات شان در رابطه با رستوران یا محل اقامت خود هستند. در نتیجه کاربران با مطالعه نظرات سایرین می توانند از انتخاب خود اطمینان کسب کنند و سپس رستوران یا محل اقامتی مورد نظر را انتخاب کنند.

این برنامه قابل نصب بر پلتفورم های اندروید، ویندوز و iOS است.