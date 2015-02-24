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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

امام جمعه شهر اسلو با تبر مورد حمله قرار گرفت

امام جمعه شهر اسلو با تبر مورد حمله قرار گرفت

امام جمعه شهر اسلو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه صورت و دست به شدت مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آن اسلام، وی به دلیل آسیب شدید تحت عمل جراحی قرار گرفت.

نعمت علی شاه ۵۷ ساله و امام جمعه شهر اسلو است که می گوید در ابن مدت نامه های تهدیدآمیز دریافت کرده است و بارها به قتل تهدید شده است.

در طی سالهای اخیر افراطیون اسلام را خطری در نروژمی دانند و از این رو سعی می کنند که مسلمانان را با عناوین مختلف تهدید کنند.

یکی از کسانی که در حوادث گذشته دستگیر شده ادعا کرده که خون نروژیها خالص است و نباید با مسلمانان آمیخته شود.

وی مدعی شد باید مسیحیت را از شر اسلام نجات داد و مانع رشد اسلام شد.

در نروژ،۱۵۰ هزار مسلمان وجود دارند که عمدتا از کشورهای عراق، سومالی و پاکستان هستند.

کد مطلب 2505054

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