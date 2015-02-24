امام جمعه شهر اسلو با تبر مورد حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آن اسلام، وی به دلیل آسیب شدید تحت عمل جراحی قرار گرفت.

نعمت علی شاه ۵۷ ساله و امام جمعه شهر اسلو است که می گوید در ابن مدت نامه های تهدیدآمیز دریافت کرده است و بارها به قتل تهدید شده است.

در طی سالهای اخیر افراطیون اسلام را خطری در نروژمی دانند و از این رو سعی می کنند که مسلمانان را با عناوین مختلف تهدید کنند.

یکی از کسانی که در حوادث گذشته دستگیر شده ادعا کرده که خون نروژیها خالص است و نباید با مسلمانان آمیخته شود.

وی مدعی شد باید مسیحیت را از شر اسلام نجات داد و مانع رشد اسلام شد.

در نروژ،۱۵۰ هزار مسلمان وجود دارند که عمدتا از کشورهای عراق، سومالی و پاکستان هستند.