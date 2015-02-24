مدارس و دانشگاه ها خط مقدم جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نظری عصر دوشنبه در هفتمین اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان همدان با اشاره به هجمه زیاد دشمن در بحث جنگ نرم، اظهار داشت： در ماههای اخیر ١۶ شبکه فارسی زبان به ١۶٧ شبکه ماهواره فارسی زبان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ١٨٣ شبکه ماهواره ای فارسی زبان در حال پخش است، افزود: این موضوع نشان دهنده آنست که ماهواره یکی از ابزارهای مهم دشمن در راستای رسیدن به اهداف خود است.

رئیس مجمع بسیج شهرستان همدان با افزودن این مطلب که در ماههای اخیر شبکه افق از طریق صدا و سیما در حال پخش آزمایشی است، گفت: افرادی با روحیه بسیجی اقدام به راه اندازی این شبکه کرده اند و حدود ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه به منظور پخش آزمایشی آن صرف شده است.

نظری با اشاره به آنکه راه اندازی شبکه هزینه بالایی دارد، عنوان کرد: بطور میانگین هر شبکه ماهواره ای ماهانه ۹۵ هزار دلار هزینه دارد و تنها دلیلی که باعث می شود دشمن این هزینه را بپردازد رسیدن به اهداف تعیین شده آن است.

رئیس مجمع بسیج شهرستان همدان با بیان اینکه در همه مسائل بهداشتی، روانی و اجتماعی سه سطح پیشگیری وجود دارد، بیان داشت: اگر در سطح نخست اقدامات صورت گیرد با صرف هزینه و زمان کمتری، نتیجه حاصل می شود.

آسیب ها و ضرورت های جامعه باید به شکل عمیقی موشکافی شود و به اطلاع عموم برسد

نظری با اعلام اینکه آسیب ها و ضرورت های جامعه باید به شکل عمیقی موشکافی شود و به اطلاع عموم برسد، ادامه داد: در موضوع ماهواره عمده کار مجمع ابتدا بر روی افرادی است که هنوز درگیر استفاده از ماهواره نشده اند و هدف روشنگری این افراد است.

وی با اشاره به اینکه در جلسات مجمع باید خروجی مناسب حاصل شود، عنوان کرد: در جنگ نرم خط مقدم ما، آموزش و پرورش و دانشگاه است و باید مطالبه گری به منظور رسیدن به اهداف و خروجی مناسب صورت گیرد.

رئیس مجمع بسیج شهرستان همدان با اعلام اینکه جنگ نرم پیوست های فرهنگی متعددی دارد، گفت: علاوه بر ماهواره، فضای مجازی و بازی های رایانه ای تاثیرات مخرب و منفی بر نوجوانان دارند.

نظری با بیان اینکه درآمد حاصل از بازی های رایانه ای از درآمد هالیوود بیشتر است، افزود: دشمن با بررسی در چهار حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اتاق فکر تشکیل داده و برای جوانان ایران برنامه ریزی می کند.

وی وظیفه مجمع بسیج را اجرای فرامین مقام معظم رهبری، فرهنگ سازی و پاسخ به مطالبه گری ها دانست و گفت: روشنگری و اطلاع رسانی به مردم باید از طریق این مجمع صورت گیرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک همدان نیز با اشاره به فعالیت های آموزش و پرورش در راستای اهداف مجمع، گفت: دشمن از طریق ماهواره به دنبال دین زدایی و خانواده زدایی در ایران است.

قوام الدین قوام با بیان اینکه ترویج علم بدون دین از اقدامات دشمن در بین اساتید و فرهیختگان کشوری است، افزود: از اهداف دیگر دشمن گرفتن عناصر توانایی و انگیزه از نوجوانان و درنتیجه ضعیف کردن جامعه است چرا که جامعه قوی و فعال هرگز نمی میرد.

باید شناخت حق و حقیقت را به کودکان و نوجوانان آموخت

وی با فزودن اینکه باید شناخت حق و حقیقت را به کودکان و نوجوانان آموخت، بیان کرد: اگر نسل جوان زیر پرچم ولایت باشد ماهواره و فضای مجازی آسیبی برای وی نخواهد داشت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک همدان با افزودن این نکته که نباید کودکان را تک بعدی رشد دهیم، گفت: اگر چنین کنیم دچار افراط یا تفریط شده ایم.

قوام با اشاره به فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی، ادامه داد: اگر کودکان و نوجوانان در خصوص ماهواره به شکل صحیح آموزش داده شوند به خودمراقبتی خواهند رسید و استفاده صحیح از این وسیله را می آموزند.