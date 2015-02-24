کشاورزی شهرستان دهلران با کمبود آب مواجه شده است

امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران با ۱۰۳ هزار هکتار زمین کشاورزی قطب نخست تولیدات کشاورزی در استان ایلام است.

وی بیان داشت: تقریبا نیمی از تولیدات محصولات کشاورزی استان ایلام در شهرستان تولید می شود که عمده محصولات شامل گندم، جو، هندوانه و ...است که نیاز استان را تامین می کنند.

سبزی عنوان کرد: مهمترین مشکل در بخش کشاورزی شهرستان دهلران آب است و در این بخش نیز شهرستان نیازمند تخصیص آب بیشتر از سد کرخه است.

وی بیان داشت: هم اکنون از سهم ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کرخه به شهرستان تنها ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب محقق شده است و این شهرستان برای توسعه کشاورزی با مشکل آب مواجه شده است.

فرماندار شهرستان دهلران عنوان کرد: افزایش سهم شهرستان دهلران از آب سد کرخه منجر به تولید بیشتر محصولات کشاورزی در کل استان ایلام می شود چراکه زمینهای این شهرستان بسیار حاصلخیز هستند.

وی عنوان کرد: زمینهای این شهرستان از شرایط مناسبی برای کشت انواع محصولات برخوردار هستند و در سالهای اخیر این شهرستان در تولید ذرت و گندم در استان مقام اول را کسب کرده است.