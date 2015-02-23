رونمایی از درهای باب القبله حرم مطهر امام موسی بن جعفر(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ایرانپور مسئول کارگاه آفرینشهای هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات اصفهان با اشاره به رونمایی دربهای باب القبله حرم مطهر امام موسی بن جعفر(ع)، گفت: این دربها در مدت یکسال و نیم به کمک ۵۰ نفر از هنرمندان رشته های قلم زنی، میناکاری، معرق کاری، طلاکاری و زرگری، خوش نویسی و گره چینی ساخته شدهاند.
وی افزود : این دربها در ابعاد ۳ متر در ۳ متر و ۴۰ سانتی متر ساخته و بر روی آنها آیات ۱۳۳ و ۱۳۴ سوره عمران، القاب یابن امیرالمومنین، یابن فاطمه الزهرا(س) ،یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر(ع)، یاباب المراد یا جواد الائمه(ع) به همراه فرازهای زیارتنامه امام کاظم(ع) در کنار ۱۴ گل محمدی نقش بسته است.
ایرانپور گفت: منابع مالی ساخت درها که در آنها ۵۸۰ گرم طلا کار شده، مردم خیر شهرستان اصفهان بوده اند.
وی خاطر نشان کرد: در ساخت این دربها ۲۳۰ کیلوگرم مس، ۱۵۵ کیلوگرم برنج و ۲.۵ مترمکعب چوب ساج استفاده شده و برای نخستین بار میناکاری بر روی آبکاری طلا انجام شده است.
مسئول کارگاه آفرینشهای هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات اصفهان افزود: این درها به زودی تقدیم آستان مطهر امامین جوادین(ع) در کاظمین میشود.
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