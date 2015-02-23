به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال مرحله گروهی لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور ظهر دوشنبه در قم ادامه یافت که در یکی از بازی‌های برگزار شده تیم هنگ قم برابر نماینده استان مرکزی به تساوی رسید.

تیم فوتبال هنگ قم که امسال عنوان قهرمانی لیگ نوجوانان باشگاه‌های استان قم را از آن خود کرده در دیدار برابر تیم دنای اراک موفق به کسب پیروزی نشد و در ‌‌‌‌نهایت با تساوی ۲ بر ۲ برابر این تیم متوقف شد.

شاگردان عباس رحمانی در مسابقه نخست شکست سنگین ۴ بر یک را برابر شهرداری کاشان متحمل شده بودند و سپس برابر آلومینیوم سازی اراک بدون گل مساوی کردند در این مسابقه برای جبران مافات به میدان رفتند اما در ‌‌‌‌نهایت نتوانستند به بیش از یک امتیاز دست پیدا کنند.

در این بازی محمد خیری هر ۲ گل تیم هنگ قم را به ثمر رساند و ۲ بار نیز تیرک دروازه حریف اراکی را هدف قرار داد اما تیم دنای اراک با گل دیرهنگام خود پیروزی را از نماینده قم گرفت تا شاگردان عباس رحمانی باز هم از پیروزی دور بمانند.

هنگ قم با این تساوی، حالا در جدول رده بندی ۲ امتیازی است و برای زنده نگهداشتن امید خود برای صعود به مرحله دوم باید در چهارمین و پنجمین مسابقه خود برابر حریفان یزدی خود پیروز شود.

تیم فوتبال هنگ قم در در لیگ فوتبال نوجوانان کشور با شهرداری کاشان، آلومینیوم سازی اراک، موعود یزد و دنای اراک همگروه شده است و پس از برگزاری مسابقات خود به صورت دوره‌ای و تک بازی ۲ تیم بر‌تر مرحله گروهی راهی دور دوم می‌شوند تا با تیم‌های صعود کرده از سایر گروه‌ها روبرو شوند.

این تیم در حالی در این مسابقات شرکت کرده است که امسال با کسب عنوان قهرمانی لیگ نوجوانان باشگاه‌های استان قم راهی مسابقات قهرمانی کشور شد.

تیم‌های بر‌تر این مسابقات پس از برگزاری رقابت‌های مرحله‌ای در قالب ۴ تیم راهی لیگ بر‌تر رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور می‌شوند در حالی که سال گذشته، استان قم ۲ نماینده در این مسابقات داشت که یکی از آن‌ها موفق به صعود به لیگ بر‌تر شد.