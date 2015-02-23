به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعادت در دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی که به مدت دو روز در محل هتل المپیک توسط مجتمع فنی تهران و انجمن علمی و آموزش توسعه سرمایه های انسانی برگزار شد، با اشاره به اینکه سند چشم انداز ۲۰ ساله به اقتصاد دانش بنیان اشاره می کند که این اقتصاد دارای سه مولفه نیروی انسانی، فرآیند و فناوری و تکنولوژی است، اظهارداشت: با توجه به چالش های پیشرو یادگیری مستمر و مادام العمر و تغییرات در مدیریت سنتی به رویکرد مدیریت نوین وعلمی از ضروریات بوده و از الزامات توسعه هر سازمان و یا هر کشوری محسوب می شود.

رئیس شورای سیاستگذاری این کنفرانس درباره نقش آموزش اثربخش در توسعه شایستگی سرمایه های انسانی، با طرح این سئوال که مقوله آموزش در سازمانها چه جایگاهی دارد؟ تاکید کرد: مقوله آموزش در سازمانها صرفا سرمایه‌گذاری نیست بلکه زمانی آموزش سرمایه‌گذاری محسوب می شود که اثربخشی آن را بررسی و اثبات شود.

وی درباره گذر از مدیریت سنتی به مدیریت نوین توضیح داد: جهانی شدن اقتصاد و تنوع فرهنگی، تغییرات شتابان تکنولوژی و تغییر در نیازها و سلایق به شرکت و رقابتی شدن کسب وکار از جمله چالشهای مهم دراین حوزه محسوب می شود و باید گفت بحث تنوع فرهنگی یکی از مباحث مهم قلمداد می شود، چون نمی توان بدون پذیرش فرهنگ دیگران با آنها ارتباط برقرار کرد.



مدیرعامل مجتمع فنی تهران، همسو نبودن اهداف استراتژیک سازمان با اهداف منابع انسانی، مشخص نبودن وضعیت مطلوب، نگرش مدیران، متولیان توسعه نیافته، مدیران آموزش گریز و محتوای نامناسب برای افراد غیر مرتبط را از موانع و چالشهای آموزش اثربخش عنوان کرد.

جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی، جایزه تعالی است که برای تلاش‌ها، اقدامات و دستاوردهای سازمانهای ایرانی در حوزه آموزش و توسعه کارکنان در نظر گرفته شده است.



تجربه موفق در به‌کارگیری مدل‌های تعالی در سازمانهای ایرانی و لزوم همپایی و همراستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم سرآمدی و تعالی آشنا نموده و به دنبال آن جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی راه اندازی شد.



ناصر میرسپاسی چهره ماندگار و پدر علم مدیریت منابع انسانی، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس درباره رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها سخنرانی کرد و در این مراسم از او به پاس زحماتش تقدیر ویژه به عمل آمد.

همچنین دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این کنفرانس گفت: آموزش و توسعه سرمایه انسانی از جهت ترغیب شرکت کنندگان و کارشناسان حوزه آموزش و مسئولان در این حوزه و ارتقای توانمندی های این گروه می تواند به ارتقای کیفیت فرهنگ عمومی کشور منتهی شود.

نویدادهم با بیان اینکه باید به انسان به عنوان یک سرمایه مهم نگاه شود، اظهارداشت: درزمانی سرمایه سازمانها و کشورها در واقع سرمایه های مالی و فیزیکی بود ولی امروزه این موضوع تغییر کرده و این دانش به وجود آمده که به انسان به عنوان سرمایه اصلی نگریسته شود که این موضوع قابل تاملی است.



وی با بیان اینکه معمولا بخشهای آموزشی در همه حوزه ها با چالشهای مالی روبرو هستند، گفت: سرمایه‌گذاری عملی و اجرایی مناسب در این حوزه نداشتیم و در بخش تحقیقات هم سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته و کمتر از سه درصد درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که این میزان باید سه درصد باشد.

همچنین در این مراسم جایزه تعالی آموزش توسط دکتر زرافشان معاون وزیرآموزش و پرورش، مهندس خانپور ریاست اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران، دکتر یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و راسای کنفرانس به سازمانهای برتر اعطا شد.