مصوبات کمیسیونهای عالی فضای مجازی باید به تصویب شورایعالی برسد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۳ سال از تشکیل شورایعالی فضای مجازی و سیاستگذاری کلان این شورا بر مسائل فضای مجازی کشور، یکی از الزامات و چارچوبهای ضرورت تشکیل این شورا، اجرایی می شود.

براین اساس و برغم آنکه تا پیش از این تصمیمات کمیسیون های عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، ضمانت اجرایی داشت اما از این پس مصوبات کمیسیون های عالی نیز باید در جلسات شورایعالی فضای مجازی به تصویب اعضای شورا برسد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که پیش از این به دلیل تعدد موضوعات مرتبط با فضای مجازی، کمیسیون های عالی مرکز ملی فضای در مورد موضوعات تصمیم گیری کرده و آن را برای اعضای شورایعالی فضای مجازی ارسال می کردند و چنانچه در مدت زمان بندی تعیین شده، اعضا نسبت به موضوع نظر و یا مخالفتی نداشتند موضوع تبدیل به مصوبه می شد و در صورتی که با مخالفت اعضا مواجه می شد بار دیگر در شورای معین مطرح و فرآیند طرح در شورایعالی فضای مجازی را طی می کرد.

اما هم اکنون و در راستای عمل به یکی از چارچوبها و اختیارات شورایعالی فضای مجازی، آیین نامه های کلان فضای مجازی پس از تصویب در کمیسیون های عالی، باید به تصویب شورایعالی فضای مجازی نیز برسد و این به این معنی است که کمیسیونهای عالی نمی توانند بدون مصوبات شورایعالی، در مورد موضوعات فضای مجازی، مصوبه داشته باشند.

به گزارش مهر، هم اکنون مرکز ملی فضای مجازی دارای ۳ کمیسیون عالی در حوزه تولید محتوا، امنیت فضای مجازی و تنظیم مقررات فضای مجازی است.