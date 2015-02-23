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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۱۷

سرهنگ مرادی:

پارک بانان لرستان ساماندهی می شوند

پارک بانان لرستان ساماندهی می شوند

خرم آباد - سرپرست پليس راهور استان لرستان از ساماندهی پارک بانان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ايام پاياني سال و مراجعات مردم براي خريدهاي عيد موجب ايجاد فرصت براي آن دسته از افراد سودجو و متقلب مي شود که با ايستادن در مقابل مراکز و اماکن تجاري و معابر پرتردد به عناوين گوناگون از قبيل حق پارکينگ يا عيدانه و ... از مردم و مسافران اخاذي کنند.

سرهنگ "منوچهر مرادي" سرپرست پليس راهور استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: برابر ماده ۱۵ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي اخذ حق توقف براي زمان هاي کمتر از نيم ساعت در محل پارک هاي حاشيه اي و فاقد دستگاه هاي الکترونيکي و خودپرداز ها فاقد وجاهت قانوني بوده و مأموران پليس راهور نيز در زمان نيم ساعت اوليه توقف مجاز به صدور قبض جريمه براي وسيله نقليه نیستند.

وي افزود : به مديران راهور همه شهرستان هاي استان ابلاغ شده است که در راستاي وظايف ذاتي خود براي رفع مزاحمت از مردم و حفظ حقوق شهروندي و برخورد با اقدامات متقلبانه و مجرمانه در صورت فعاليت اين دسته از افراد به نام پارک بان در حوزه استحفاظي ضمن جمع آوري و دريافت قبوض آنها افراد مورد نظر را برای پيگيري قضايي با همکاري کلانتري و يگان هاي انتظامي به مراجع قضايي معرفي کنند.

سرهنگ مرادي در پايان یادآور شد: چنانچه راننده اي از سوي اين افراد مورد اخاذي قرار گرفت مي تواند با مراجعه به پليس راهور شکايت خود را اعلام کند كه در اسرع وقت به اين موضوع رسيدگي خواهد شد.

کد مطلب 2505078

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