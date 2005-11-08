اتحاديه اروپا خواستارافزايش سطح همكاري ايران با آژانس و اروپا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه اتريشي دي پرسه، وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا پس از گفتگو و تبادل نظر درباره برنامه هاي هسته اي ايران و اعلام دوباره اين كشور مبني بر از سرگيري برخي فعاليت ها خاطر نشان كردند كه تهران بايد سطح همكاري هاي خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي اروپايي افزايش دهد .

آنها همچنين با انتقاد از قطع مذاكرات سه كشور اروپايي آلمان ، فرانسه و انگليس با ايران كه از اواخر ماه آگوست صورت پذيرفت ، تصريح كردند : ايران با تداوم اصرار بر از سرگيري برخي از فعاليت هاي هسته اي خود، نگراني هايي را در سطح جامعه بين الملل ايجاد خواهد كرد .

دي پرسه در ادامه نوشت : موج دوباره مخالفت ها با برنامه هاي هسته اي ايران با اظهارات اخير ضد اسرائيلي " محمود احمدي نژاد " رئيس جمهوري اين كشور به راه افتاد .

" بنيتا فررو - والدنر " كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا دراين زمينه خاطر نشان كرد : كميسيون اتحاديه اروپا با جديت گذشته روند برنامه هاي هسته اي ايران و تصميم گيري هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را درباره آن دنبال خواهد كرد .

اين روزنامه اتريش در ادامه نوشت : شمار زيادي از اعضاي گروهك مجاهدين پيش از برگزاري نشست وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا با تجمع در مقابل مقر اين اتحاديه خواستار اتخاذ تصميم هاي جدي عليه ايران شدند .

آنها با انتقاد از سخنان ضد صهيونيستي رئيس جمهوري ايران اعلام كردند كه اكنون زمان آن فرا رسيده تا اتحاديه اروپا در خصوص سياست خارجي خود در قبال ايران به اتخاذ مواضع سرسختانه دست بزند .



جك استراو وزير امور خارجه انگليس كه كشورش رياست دوره كنوني اتحاديه اروپا را برعهده دارد، بارديگر از ايران خواست تمام برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي صلح آميز خود را كنار بگذارد.

