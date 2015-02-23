عدم سکوت در قبال حمله مصر به غزه/احتمال سفر مشعل به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، صلاح البردویل گفت: ما در قبال تجاوز مصر یا هر طرف دیگری به غزه ساکت نمی مانیم و از خودمان دفاع می کنیم اما به احدی تعدی نمی کنیم.

وی ضمن انتقاد از جنجال رسانه های مصری علیه غزه بیان کرد: این حمله رسانه ای دیوانگی و انحراف مصر از موضوع فلسطین و اقدامی خطرناک در رابطه فلسطین با مصر است. ما نگران سناریوی هجمه مصر به لیبی هستیم اما نمی خواهیم که با ارتش مصر رویارو شویم ما به اراده مصری ها احترام می گذاریم اما مخالف طرح اتهامات باطل هستیم. نظام مصر از دخالت حماس در امور داخلی مصر حرفی نزده است و شایعات مطرح شده از سوی رسانه های مصری است. هدف از این جنجال رسانه ای علیه حماس و مقاومت سیاسی و هدف آنها کسب حمایت اسرائیل و آمریکاست.

البردویل درباره روابط با ایران گفت:حماس منافع مقاومت فلسطین را در برابر اسرائیل در نظر می گیرد. اخیراً هیئت هایی از حماس سفرهای موفقی به ایران داشته اند و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس ممکن است در هر زمانی به ایران سفر کند.

وی ضمن انتقاد از تک روی های محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان امکان اقدام جدی و موثر در نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش در هفته آینده را بعید دانست.

البردویل با اشاره به پایبندی حماس به آتش بس با رژیم اسرائیل گفت: این آتش بس تا ابد نمی ماند. احتمال حمله اسرائیل به غزه قبل از انتخابات اسرائیل بعید است اما مقاومت در غزه قادر به دادن درس سخت به اشغالگران است.

وی از کشورهای اروپایی خواست که بدون پیش شرط هایی مانند به رسمیت شناختن اسرائیل و معاهده با این رژیم و بدون دخالت در امور داخلی فلسطین به گفتگوی فراگیر با حماس روی آورند.