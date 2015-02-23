شکست خانگی پمینا مقابل دانشگاه آزاد/بازیکن خارجی هم کارساز نبود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بسکتبال پمینای اصفهان و دانشگاه آزاد تهران در هفته سوم لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز در سالن آبفای اصفهان با شکست تیم پمینا به پایان رسید.

شاگردان صادق‌زاده که در دو بازی نخست خود توانسته بودند با اتکا به هروه توره، بازیکن خارجی خود عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند، در بازی خانگی امروز عملکرد خوبی نداشتند و در نهایت متحمل شکست شدند.

تیم اصفهانی در کوارتر نخست تلاش بسیاری برای کسب امتیاز کرد اما در نهایت این تیم دانشگاه آزاد بود که توانست با نتیجه 27 بر 23، پیروزی را در این کوارتر ازآن خود کند.

در کوارتر دوم اما محسن صادق‌زاده با عملکرد خوب خود جلوی حملات تیم دانشگاه آزاد را گرفت و توانست در نهایت نیمه نخست بازی را با نتیجه تساوی 44 بر 44 به پایان برساند.

دانشگاه آزاد در کوارتر سوم باز هم عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست با وجود عملکرد خوب بازیکنان پمینا، از این تیم پیش افتد و در نهایت این کوارتر را با نتیجه 67 بر 61 به پایان برساند.

شاگردان صادق‌زاده که نمی‌خواستند در این مسابقه متحمل شکست شوند، در کوارتر چهارم تلاش بسیاری برای کسب امتیاز کردند اما با این حال از تلاش‌های خود نتیجه نگرفتند و این دانشگاه آزاد بود که توانست در نهایت با نتیجه 87 بر 82 به پیروزی در این مسابقه برسد.

پمینا که در رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های کشور عملکرد چندان خوبی از خود به نمایش نگذاشته بود، مسابقات لیگ حرفه‌ای را بهتر آغاز کرده اما امروز با وجود استفاده از بازیکن ساحل عاجی خود، نتوانست از پس دانشگاه آزاد تهران بر آید.