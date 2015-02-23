هیچ کشوری همانند ایران در دنیا مستقل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر دوشنبه، در مراسم تودیع و معارفه فرمانداری آزادشهر در سالن ارشاد گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم است و امام راحل انگشت بر جای خوبی گذاشته است.

وی افزود: نخبگان انقلاب اسلامی را شروع کردند و مردم جمهوری اسلامی را به پیش بردند. گفتمان امام تکیه بر مردم و مردم سالاری بود که این از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تاریخ و اسلام باقی خواهد ماند.

وی گفت: در دنیا و جهان امروزی هیچ قدرتی و کشوری به جز ایران مستقل نیست. امروز نظام نه تنها توانسته است امنیت خود را حفظ کند بلکه امنیت کشورهای دوست را نیز فراهم می کند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر تارک این کشورها می درخشد.

طهماسبی ادامه داد: به طور مثال دشمن می خواست کشور سوریه را ظرف یک ماه نابود کند ولی با حضور معنوی کشور ایران نه تنها این کشور سقوط نکرد بلکه چهار سال است که روی پای خودش ایستاده است.

وی بیان کرد: با گفتمان امام و مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی به کشورهای دوست صادر شده است. در بعد سیاسی و امنیتی ما جزو کشورهای نامبروان دنیا هستیم و در علم و فناوری نیز هفت برابر متوسط جهان رشد داشتیم.

معاونت استانداری ادامه داد: مشکلات در حوزه اقتصادی وجود دارد ولی به حمدالله توانستیم به خوبی پیش رویم. اگر امروز تحریم های ناجوانمردانه را تجریه می کنیم به دلیل این است که نیازی به کشورهای غربی نداریم و نگرانی ما فقط به این دلیل است که آنان ناجوانمردانه پول های خودمان را بلوکه کردند.

وی تصریح کرد: امروز کار کردن در نظام جمهوری کار سختی است اگر پست را ملعبه خود قرار دهیم در خسران هستیم بلکه پست باید امتیازی برای خدمت باشد.

وی خاطرنشان کرد: مردم شهرستان آزادشهر از پیشگامان انقلاب بودند و در همه عرصه ها حضور فعال داشتند و دارند.

فاضل دهنوی فرماندار سابق نیز گفت: هر آنچه که در توان داشته ایم بکار بسته ام تا دین خود را به مردم فهیم شهرستان ادا کنم.

وی افزود: آزادشهر بعد از مرکز استان تنها شهرستانی است که سایت اداری در آن پیش بینی شده است.

وی گفت: در راستای ورزشی ۴۷ هزار متر مربع زمین به ورزش تخصیص یافته است. همچنین امسال نیز برای شروع پروژه های ورزشی دو میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ساخت و تجهیز بیمارستان، درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی برای ۳۵ هزار نفر، احداث مسکن مهر و مسکن روستایی و بهره برداری از ۳۹۰ واحد مسکن مهر و گازرسانی به دوارزده هزار نفر در مناطق محروم را از دیگر فعالیت های دوره خود خواند و گفت: پنج هکتار زمین روبروی شرکت گل چشمه برای دانشگاه دولتی تک جنسیتی خواهران در نظر گرفته شده است که امسال با تخصیص ردیف بودجه آن فعالیت های عمرانی آن شروع خواهد شد.

دهنوی اظهار کرد: همچنین سایت بحران شرق استان با مرکزیت این شهرستان و اختصاص ۶ میلیون تومان برای تجهیزات آن نیز دایر شده است.

وی افزود: در زمان تصدی بنده پنج هفته دولت و پنج دهه فجر را داشتیم که جمعا ۷۰۰ پروژه ما بالغ بر ۲۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

آخوند ابوبکر خوجملی امام جمعه نگین شهر نیز گفت: در نظامی در کمال آرامش، وحدت و امنیت که محوریت آن برپایه های قدرت عظیم الهی و قدرت مردم بنا شده است امروز علی رغم همه توطئه ها نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست و این یعنی تکیه بر خداوند متعال و ما از دولت مقتدری در جوامع بین المللی برخورداریم.

وی بیان کرد: هدف و ملاک ما باید خدمت رسانی و خیرخواهی به مردم باشد. همانطور که مردم خیرخواه دولت هستند مسئولیت در نزد مسئولین باید اعتباری باشد و بتوانند این بار سنگین را با عزت و آبرو به سرانجام برسانند.

حبیب شفاعی فرماندار جدید گفت: مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش بنده نهاده شده است.

وی گفت: پیشرفت هر جامعه ای در گرو همراهی و همکاری همه ی عزیزان خواهد بود و باید همه دست به دست هم بدهیم تا این فرصت طلائی که همانا وجود شریف استاندار است را استفاده کنیم و آزادشهر را به نتیجه مطلوب خود برسانیم.