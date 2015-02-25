تراکتورسازان به فکر انتقام نفت از ازبک ها/ هوادارن در انتظار صعود

به گزارش خبرنگار مهر،روز اول فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از دیروز سه شنبه در شهرهای مختلف آسیا آغاز شد و طی آن امروز نیز در یکی از بازی های گروه D این مسابقات تیم تراکتورسازی یکی از نمایندگان ایران در آسیا به مصاف تیم نسف کارسی ازبکستان می رود.

تراکتورسازی که برای سومین بار حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه خواهد کرد، این بار انگیزه و هدفی متفاوت تر از دو دوره پیشین دارد و اگرچه مربی تراکتورسازان همان تونی اولیویرا است، اما این بار هواداران از تیم تراکتورسازی انتظاری فراتر دارند و شاید بتواند حداقل خواسته آنها صعود از مرحله گروهی و رسیدن به یک هشتم نهایی باشد.

تراکتورسازی در دو دوره قبلی حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا در هر دو بار از صعود به مرحله بعدی باز مانده اما با این حال تجربه خوبی نصیب این تیم شده تا امروز بتواند با اندوخته ای مطمئن تر راهی کوران مسابقات حساس و سخت آسیایی شود. با این شرایط می توان پیش بینی کرد که بازیکنان تیم تراکتورسازی که تعدادی از آنها پیش از این در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفته اند، در بازی های این دوره بتوانند نمایشی مطمئن تر و پربار تر داشته باشند و نتیجه ای مقبول نیز به دست آورند.

از طرفی تونی اولیویرا نه تنها با تراکتورسازی، بلکه با چند تیم عربی دیگر در لیگ قهرمانان آسیا حضور یافته و از این حیث دارای کوله باری از تجربه است و می تواند کمک حال تراکتوری ها باشد.

هرچند که رسول خطیبی سرمربی پیشین تراکتورسازی علیرغم جوانی، دانشی برابر تجربه تونی داشت و می توانست در این رقابت ها نتیجه ای قابل قبول کسب کند اما با این حال لزوم حمایت از تونی اولیویرا نیز احساس می شود و نباید در این مقطع مهم سرمربی پرتغالی و تیمش را تنها گذاشت.

اما تیم نسف کارسی یکی از تیم های خوب فوتبال آسیا است که پیش از این نیز در بازی های خود با تیم های دیگر بخصوص بازی با ایرانی ها نشان داده که راه دفاع برابر این تیم ها را بلد است و از طرفی نیز می داند در چه زمانی و از چه راه هایی به حریفان ضربه بزند.

نسف کارسی تیمی است که فوتبال را محکم بازی می کند و از بازیکنان فیزیکی برخوردار است و می توان قدرت بدنی را مهم ترین شاخصه این تیم دانست. تیمی که در منطقه ای تقریبا سردسیر در آسیا بازی می کند و در این بازی هم تراکتورسازی باید در تاشکند به دیدار این حریف قدر برود. سرمای هوا در تاشکند شاید برای تیم های عربی مشکل ساز باشد اما تراکتورسازی خود از منطقه ای سردسیر در ایران راهی ازبکستان می شود و به نظر نمی رسد که با برف این روزهای تبریز، تراکتورسازی در سرمای خشن تاشکند مشکل چندانی برای بازی کردن داشته باشد.

با این حال تیم تراکتورسازی با این امید راهی زمین تیم نسف کارسی می رود که حداقل یک امتیاز از خانه حریف بگیرد و خود را برای دیدار دوم در روز ۱۳ اسفند برابر تیم الاهلی امارات آماده کند.

اما تیم تراکتوسازی روز دوشنبه ساعت ۱۴ با پرواز چارتر از تبریز به سوی تاشکند رفت اما پیش از عزیمت به ازبکستان، به دلیل بارش سنگین برف یکی، دو جلسه تمرینی خود را در سالن برگزار کردند.

نماینده کشورمان در گروه D رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در این دیدار هیچ بازیکن محروم و مصدومی ندارد و می تواند با تمام توان برابر نسف کارسی به میدان برود.

برنامه دیدار های مرحله گروهی تیم تراکتورسازی تبریز:

تیم های حاضر در گروه د : الاهلی امارات - تراکتورسازی تبریز - نسف قارشی ازبکستان - الاهلی عربستان

** چهارشنبه ۶ اسفندماه برابر با ۲۵ فوریه

نسف ازبکستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۶:۶۰ در ورزشگاه کارشی ازبکستان

** چهارشنبه ۱۳ اسفندماه برابر با ۴ مارس

تراکتورسازی - الاهلی امارات متحده عربی ساعت ۱۶ ورزشگاه یادگار امام تبریز

** چهارشنبه ۲۷ اسفندماه برابر با ۱۸ مارس

الاهلی عربستان - تراکتورسازی تبریز

** سه شنبه ۱۸ فروردین برابر با ۷ آوریل

تراکتورسازی تبریز- الاهلی عربستان ساعت ۱۶ ورزشگاه یادگار امام تبریز

** سه شنبه ۱اردیبهشت ماه برابر با ۲۱ آوریل

تراکتورسازی - نسف ازبکستان ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز

**سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه

الاهلی امارات - تراکتورسازی تبریز ساعت ۲۰:۱۰ ورزشگاه رشید دبی